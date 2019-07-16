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Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 15:28 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in düştüğü plaza katındaki biyolojik lekelerin tespiti için yarın bilirkişi eşliğinde inceleme yapılacak.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davaya bakan mahkeme, biyolojik lekelerin tespiti için yarın bilirkişi eşliğinde olay yerinde inceleme yapacak.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandığı davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları, mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan bir rapor sunmuştu.

Olay sonrası plaza katında gerekli incelemelerin yapılmadığını ve delillerin toplanmadığını iddia eden avukatlar, birtakım cihazlarla yapılan inceleme sonucu uzmanlarca hazırlanan raporda, halı üzerinde kan, tükürük ya da sperm olabileceği değerlendirilen bazı biyolojik izlerin bulunduğunu ileri sürmüştü.

Davaya bakan mahkeme, ara kararla söz konusu izlerle ilgili plaza katında inceleme yapılması kararı aldı.

Mahkemenin ara kararı gereği yarın naip hakim gözetiminde, bilirkişiler ve taraf avukatlarının katılımıyla plaza katında biyolojik lekelerin tespiti için inceleme yapılacak.

Kaynak: AA


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ülkede adalet olsa çoktan hapse gırerlerdı.
Bu olay çok uzadı artık cezasını verin bu canilerin.. hakimler savcılar daha neyi bekliyorsunuz herşey ortada..
millet bi tweet yazınca löp diye cezasını hemen kesiyorsunuz ya .. aylardır bi davayı sonuçlandıramadılar bu nasıl adalet sistemiyse artık ...
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