"Şule Çet intihar etmedi, cinayete kurban gitti"

Mahkemeye göre Çet, tecavüze uğradı ve kasten öldürüldü. Davanın tutuklu sanığı Çağatay Aksu için müebbet hapis cezası verildi.Üniversite öğrencisi Şule Çet’in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin bir buçuk yıldır süren davanın karar duruşması Ankara Adliyesi'nde görüldü.

Duruşmaya Çet'in ailesi, taraf avukatları, davaya müdahil olan Aile Bakanlığı avukatları, çok sayıda hak savunucusu ve vatandaş katıldı.

Davanın tutuklu sanıklarından ve Çet’in patronu olarak bilinen Çağatay Aksu son savunmasında da suçsuz olduğunu ileri sürdü. Neden yargılandığını anlamadığını iddia eden Aksu, “Şule’ye dokunmadım” derken, mahkeme heyetine "Delil bulabiliyorsanız asın beni" diye çıkıştı.

Çağatay Aksu, davanın başından beri Şule Çet’in intihara meyilli olduğunda ısrar etmiş, Baba İsmail Çet’i de "kızına sahip çıkmamakla" suçlamıştı. Aksu’nun "ortada cinayet" yok çıkışlarına karşın mahkeme heyeti bir önceki duruşmada Çet’in ölümünü "cinayet" olarak tanımlamıştı.