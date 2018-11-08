Şule Çet olayında flaş gelişme! Yeni deliller ortaya çıktı!

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre halen tutuklu bulunan şüpheliler, Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand’a ait telefonların HTS kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Akand’ın gece saat 02.39’da kız arkadaşı P.T.’ye, “Çok kötü şeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” diye mesaj attığı öğrenildi.
Aksu ve Akand’ın, ayrıca Çet’in ölümünün hemen ardından yurtdışına kaçmak için bir havayolu şirketini 10 kez aradıkları belirlendi. P.T.’nin, savcılığa tanık olarak verdiği ifadede Akand’ın, Çet’in öldüğü günün akşamından başlayarak kendisini sürekli aradığını belirterek, “Taciz derecesine varacak şekilde sürekli beni arayarak plazaya gitmemi istedi. Şule’nin de yanlarında olduğunu söyledi. Tüm ısrarlara rağmen gitmedim” dediği öğrenildi.
Yeni deliller Şule Çet’in aşağıya düşmeden önce öldürüldüğü, telefon görüşmelerinin ardından aşağıya atıldığı ihtimalini güçlendirdi.
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Lise öğrencisini pompalı tüfekle infaz etti!
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz
Kreşte solunumu duran 1 yaşındaki Melisa Tuana hayatını kaybetti
10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı
Trump'tan şaşırtan hamle! Kimse bunu beklemiyordu
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum