Şule Çet olayında flaş gelişme! Yeni deliller ortaya çıktı!

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre halen tutuklu bulunan şüpheliler, Çet’in patronu Çağatay Aksu ve arkadaşı Berk Akand’a ait telefonların HTS kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Akand’ın gece saat 02.39’da kız arkadaşı P.T.’ye, “Çok kötü şeyler oldu. Lütfen telefonu aç bana geri dön” diye mesaj attığı öğrenildi.

"TÜM ISRARLARA RAĞMEN GİTMEDİM"

Aksu ve Akand’ın, ayrıca Çet’in ölümünün hemen ardından yurtdışına kaçmak için bir havayolu şirketini 10 kez aradıkları belirlendi. P.T.’nin, savcılığa tanık olarak verdiği ifadede Akand’ın, Çet’in öldüğü günün akşamından başlayarak kendisini sürekli aradığını belirterek, “Taciz derecesine varacak şekilde sürekli beni arayarak plazaya gitmemi istedi. Şule’nin de yanlarında olduğunu söyledi. Tüm ısrarlara rağmen gitmedim” dediği öğrenildi.

ÖLDÜRÜLÜP AŞAĞIYA ATILMA İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Yeni deliller Şule Çet’in aşağıya düşmeden önce öldürüldüğü, telefon görüşmelerinin ardından aşağıya atıldığı ihtimalini güçlendirdi.

