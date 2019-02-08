Şule Çet'in ölmeden önce plazadaki son görüntüleri ortaya çıktı (1) 

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Şule Çet ve sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın olayın yaşandığı gece cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntü dökümü

-Müzik dinlemeleri

-Eğlenmeleri

-Şule Çet'in görüntüleri

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

