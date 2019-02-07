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Şule Çet’in ölümüne ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Ankara’da bir plazanın 20.

Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin 2 sanık hakkında açılan davada yeni görüntüler ortaya çıktı. Çet’in düşmesinden 18 dakika sonra olayın yaşandığı ofisten çıkan 2 sanığın asansör beklediği sıradaki görüntüleri kameralara yansıdı.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 28 Mayıs günü saat 03.50’de Ankara’daki bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümü şüpheli bulan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Koca tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Çet’in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve plazadan atılarak öldürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Arand hakkında "kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk celsesi dün görüldü. Davada sanık savunmaları alındı, ardından da tanıklar dinlenildi. Duruşma sonunda ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Öte yandan, olayın yaşandığı plazadaki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler dava dosyasına delil olarak girdi. Asansörün bulunduğu koridordaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sanıkların olayın yaşandığı saatten 18 dakika sonra koridora çıktığı görülüyor. Yerde oturan kişinin sanık Berk Akand, diğerinin ise Çağatay Aksu olduğu görülüyor. Alkollü olan Akand’ın yürümekte zorluk çektiği ve dengesiz bir şekilde sağa sola yürüdüğü görülüyor. Ayrıca sanık Akand’ın diğer sanık Aksu ile tartıştığı da görüntülere yansıyor.

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