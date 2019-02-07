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Şule Çet'in ölümünün ardından ofisin görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20'nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) yaşamını yitirmesinin ardından plazadaki odada olayın hemen ardından polisin çekerek dava dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı.

Şule Çet'in ölümünün ardından ofisin görüntüleri ortaya çıktı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20'nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) yaşamını yitirmesinin ardından plazadaki odada olayın hemen ardından polisin çekerek dava dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs tarihinde saat 03.50’de Ankara'daki plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan davada, 'kasten öldürme' 'cinsel saldırı' ve 'hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından yargılanan sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen sanık Aksu, cinsel saldırı olmadığını, Şule Çet'in intihar ettiğini söylerken, sanık Akand da cinsel saldırı suçlamamasını kabul etmedi. Akand, Çet'in düştüğü saatlerde ise alkollü olduğunu ve uyuduğun iddia ederek olayın nasıl yaşandığını bilmediğini ileri sürdü.
LAVABODAKİ KAN MI?
Şule Çet'in ailesinin avukatları, mahkemedeki savunmalarında her iki sanığın da Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduklarını, daha sonra da Çet'in sanık Aksu tarafından plazanın 20'nci katından attığını ileri sürdü. Olaydan sonra da sanıkların büroda temizlik yaptıkları ve delilleri karartıklarını söyleyen avukatlar, soruşturmayı yürüten savcının ofiste yeterince inceleme yapmadığını ileri sürdü. Olay yerinden polis tarafından çekilen görüntüler de lavaboda gözüken kırmızı lekelerin kan olduğunu iddia eden avukatlar, ilk incelemede savcının buradan örnek almadığını iddia etti.
ÇELİŞKİLİ İFADELERİ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA KOYDU
Çet'in ailesinin avukatları savunmalarda olaydan sonra ısrarla ofiste temizlik yapıldığını ve içki şişelerinin toplandığını, bardakların da yıkandığını söyledi. Sanık Çağatay Aksu, bardakları yıkadığını kabul etti; ancak temizliği olaydan önce yaptığını söyledi.
Diğer sanık Berk Akand ise Aksu'nun ifadesinin aksine, uyuduğu sırada bardak yıkama sesi duyduğunu, daha sonra da Aksu'nun kendisini kaldırarak, "Şule gitti, kalk biz de gidiyoruz" dediğini söyledi.
İfadelerde bir başka çelişki ise Aksu'nun yakın arkadaşı ve ofisin sahibi tanık Mustafa A.'ın ifadelerinde ortaya çıktı. Tanık Mustafa A., avukatların soruları üzerine, "Olaydan sonra ofise girdiğimde bardaklar yıkanmış ve mutfak taşının üzerindeki sarı bezin üzerinde duruyorlardı" dedi.
Ancak olayın hemen ardından odada inceleme yapan polisin çekip dava dosyasına giren görüntülerde, sarı bezin üzerinin boş olduğu görüldü.
ÇET'İN ÇANTA VE GİYSİSİ DE GÖRÜNTÜLERDE
Çekilin görüntülerde Şule Çet'in çantası ve montunun da odada olduğu görüldü. Ayrıca Şule Çet'in düştüğü camın önündeki sehpa ve tavla da görüntülerde yer aldı.
Sanık Çağatay Aksu ifadesinde Çet'i pencereden sarktığı sırada çekmek için uğraştığını; başarılı olamadığını iddia etmişti. Pencerenin önündeki sehpanın ve tavlanın bozulmadan duran görüntüsü de görüntüde dikkat çekti.
ASANSÖRDE YAŞANANLAR
Öte yandan, olayın yaşandığı plazadaki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler dava dosyasına delil olarak girdi. Asansörün bulunduğu koridordaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sanıkların olayın yaşandığı saatten 18 dakika sonra koridora çıktığı görülüyor. Yerde oturan kişinin sanık Berk Akand, diğerinin ise Çağatay Aksu olduğu görülüyor. Alkollü olduğu iddia edilen Akand’ın yürümekte zorluk çektiği ve dengesiz bir şekilde sağa sola yürüdüğü anbean kaydedildi. Ayrıca, sanık Akand’ın diğer sanık Aksu ile tartıştığı da görüntülere yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Şule Çet'in ölümünün ardından ofisin görüntüleri ortaya çıktıŞule Çet'in ölümünün ardından ofisin görüntüleri ortaya çıktıŞule Çet'in ölümünün ardından ofisin görüntüleri ortaya çıktıŞule Çet'in ölümünün ardından ofisin görüntüleri ortaya çıktı

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