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Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava yarın başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 14:44 | Son Güncelleme

ANKARA'da, bir plazanın 20'nci katında cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra atıldığı öne sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili davanın görülmesine yarın başlanacak.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava yarın başlıyor

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, bir plazanın 20'nci katında cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra atıldığı öne sürülen Şule Çet'in ölümüyle ilgili davanın görülmesine yarın başlanacak. Sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Arand, ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.
Ankara'da Gazi Üniversitesi Tekstil tasarımı öğrencisi Şule Çet (23), 29 Mayıs 2018'de, saat 04.00 sıralarında lüks plazanın 20’nci katından düşerek öldü. Olayın ardından Çağatay Aksu ve Berk Akand, gözaltına alındı. İlk ifadelerinin ardından Aksu ve Akand serbest bırakıldı. Ancak soruşturma derinleştikçe savcılık olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın da talimatıyla soruşturma, cinayet soruşturmasına dönüştürülerek, Aksu ve Akand tutuklandı.
SAVCISI DEĞİŞTİ
Soruşturma sürerken, Çet'in ailesi ve kadın dernekleri, sosyal medyadan olayın cinayet olduğunu, savcılık tarafından yeterince etkin soruşturma yürütülmediği yönünde kamuoyu oluşturdu. Çet'in cinsel saldırıya uğradığının ortaya çıkması üzerine, soruşturmayı yeterince hızlı yürütmediği gerekçesiyle savcı değişikliğine gidildi. Savcı Aykut Hüseyin Koca tarafından soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.
SAVCI 'CİNSEL SALDIRI VE CİNAYET' DEDİ
Savcı iddianamede; ifadeler, raporlar, tanık ifadeleri, telefon incelemeleri sonrası Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz kaldığını ve plazanın 20'inci katından atılarak öldürüldüğü sonucuna ulaştı. Olaydan hemen sonra 'intihar' diye başlatılan soruşturma, cinsel saldırı ve cinayet soruşturmasına dönüşerek, hazırlanan iddianamede Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın 'kasten öldürme' 'cinsel saldırı' ve hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek açılan davanın, ilk duruşmasının görülmesine yarın başlanacak.
KADIN DERNEKLERİ ÇAĞRI YAPTI
Öte yandan, yarınki duruşma için, çeşitli kadın dernekleri ve bazı sivil toplum kuruluşları, duruşmayı izlemeleri yönünde takipçilerine sosyal medyadan çağrı yaptı.

FOTOĞRAFLI

Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava yarın başlıyor

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