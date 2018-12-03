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Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı: Savcılık 'cinsel saldırı ve cinayet' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 18:59 | Son Güncelleme

ANKARA'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı: Savcılık 'cinsel saldırı ve cinayet' dedi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Çağatay A. ve Berk A. için ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıla kadar hapis cezası istendi.
Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs'ta sabaha karşı saat 04.00 sıralarında lüks plazanın 20'nci katından düşerek öldü. Olayın ardından şüpheliler Çağatay A. ve Berk A., gözaltına alındı. Çağatay A. ifadesinde, "Kendini sarkıtmış, 'atlayacağım' diyordu. Tutup çekmeye çalıştım, ancak engelleyemedim" dedi. Şüpheliler Çağatay A. ve Berk A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak soruşturma derinleştikçe savcılık olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın da talimatıyla soruşturma cinayet soruşturmasına dönüştürülerek, şüpheliler tutuklandı.
SAVCI DEĞİŞTİ
Soruşturma sürerken, Şule Çet'in ailesi ve kadın dernekleri sosyal medyadan olayın cinayet olduğunu, savcılık tarafından yeterince etkin soruşturma yürütülmediğini belirtti. Çet'in cinsel saldırıya uğradığının ortaya çıkması üzerine, soruşturmayı yeterince hızlı yürütmediği gerekçesiyle savcı değişikliğine gidildi. Dosyayı devralan Cumhuriyet Savcısı Aykut Hüseyin Koca tarafından soruşturma kısa sürede tamamlanarak iddianame düzenlendi.
ADLİ TIP RAPORU BELİRLEYEMEDİ
İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora yer verildi. Raporda, "Düşme öncesi travmaya maruz kalıp kalmadığı, düşme olayının kendi iradesiyle mi meydana geldiği, kaza sonucu mu oluştuğu ya da başkasının etkisiyle mi meydana geldiği, düşme esnasında şuurunun yerinde olup olmadığı ve öldürüldükten sonra atılıp atılmadığı hususunun tıbben bilinemediği, olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı" görüşüne yer verildiği belirtildi. Raporda ayrıca, Çet'in anal yolla cinsel saldırıya maruz kaldığı, anal bölgede travma tespiti karşısında maktülün rızasının olmadığının anlaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.
CEP TELEFONU MESAJLARI İDDİANAMEDE
Şule Çet'in o gece ev arkadaşı Liia Trohin'e attığı mesajlar da iddianamede yer aldı. Savcılık, her iki şüphelinin de çelişkili ifadeler verdiğini, şüpheli Çağatay A.'nın, intihar ettiğini söylese de Çet'in, o gece arkadaşına gönderdiği mesajların zorla plazada tutulduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Şule Çet'in arkadaşı Trahin'e gönderdiği mesajlarda, "Bu adam bana abayı yakmış, Allah'ım salmıyor", "Biliyordum böyle olacağını", "Keşke gelmeseydim" ifadelerini kullandığı belirtildi.
İÇKİ İÇTİKLERİ BARDAKLARI BİLE YIKAMIŞLAR
Savcılık iddianamede, şüpheli Çağatay A.'nın, Çet'in pencereden sarktığını ve kendisini kurtarmak istediğini, bu sırada diğer şüpheli Berk A.'dan bağırarak yardım istediğini söylediğini ancak, Berk A.'nın yüksek sesli müzik nedeniyle sesi duymadığını anlattığını belirtti. Ancak, olay saatinde şüphelilerin kullandığı dizüstü bilgisayarın incelemesinde o saatte müzik açılmadığının tespit edildiği anlatıldı. Ayrıca, şüphelilerin olayın ardından panik yaşadıklarını ve plazadan indiklerini söyledikleri, ancak içki içtikleri bardakları bile yıkamalarının ortada bir panik yaşanmadığını ve delillerin yok edilmesi için iki şüphelinin de çaba sarf ettiğini gösterdiği vurgulandı.
SAVCI 'CİNSEL SALDIRI VE CİNAYET' DEDİ
Savcılık iddianamede; ifadeler, raporlar, tanık ifadeleri, telefon incelemeleri sonrası Şule Çet'in cinsel saldırıya maruz kaldığı ve plazanın 20'nci katından atılarak öldürüldüğü sonucuna varıldığını kaydetti. Olaydan hemen sonra 'intihar' diye başlatılan soruşturma, 'cinsel saldırı ve cinayet' soruşturmasına dönüşerek, hazırlanan iddianamede şüpheliler Çağatay A.ve Berk A.'nın 'kasten öldürme' 'cinsel saldırı' ve hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

FOTOĞRAFLI

Şule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı: Savcılık 'cinsel saldırı ve cinayet' dediŞule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı: Savcılık 'cinsel saldırı ve cinayet' dediŞule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı: Savcılık 'cinsel saldırı ve cinayet' dediŞule Çet'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı: Savcılık 'cinsel saldırı ve cinayet' dedi

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