HABER

Şule Çet'in telefonu ikinci kez incelenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

ANKARA'da plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in (23) avukatı Umur Yıldırım, Çet'in telefonunun ikinci kez incelenmek üzere Jandarma Kriminale gönderildiğini söyledi.

Şule Çet'in telefonu ikinci kez incelenecek

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da plazanın 20'inci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet'in (23) avukatı Umur Yıldırım, Çet'in telefonunun ikinci kez incelenmek üzere Jandarma Kriminale gönderildiğini söyledi. Yıldırım, "Bu incelemede olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Bizim beklentimiz de umudumuz da bu yönde" dedi.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.
16 Ekim'de görülecek duruşma öncesinde DHA'ya konuşan Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Çet'in cep telefonundaki bilgilerin soruşturma sırasında 'imaj alma' yöntemiyle yeni bir telefona aktarıldığını söyledi. Sadece parmak iziyle açılabilen cep telefonunun SİM kartının aktif hale getirildiğini ve cep telefonundaki bilgilere erişildiğini anlatan Yıldırım, Çet'in cep telefonundaki e-mail'lerden birisinin de iCloud hesabına ait olduğunu ve yeni telefon üzerinde bu hesabın tekrar kurulmasıyla olay gecesine ait olanların dışındaki bütün verilerin alındığını belirtti. Çet'in cep telefonundaki verilere ilişkin Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından 300 sayfalık rapor hazırlandığını kaydeden Yıldırım, "Bu raporda değerli olan şuydu; intihar veya intihara meyilli bir içerik yoktur. Bu çok değerliydi ve bu soruşturma aşamasında yapıldı. Bilgisayarın geçmişi, telefonun geçmişi, telefondaki rehber, konuşmalar, içerisindeki galerideki resimler, videolar, hepsi hatta resimlerin içeriği, aramaların içeriği, konuşmaları hepsi burada mevcut ve bunların hepsini getirdiler imaj alarak" dedi.
'İKİNCİ KEZ JANDARMA KRİMİNALE GÖNDERİLDİ'
Yıldırım, telefonun emniyette, savcılıkta muhafaza edildiğini vurgulayarak, "Hiçbir şekilde aileye geçmedi. Şu an ikinci defa incelenmek üzere Jandarma Kriminal'e de yollandı ve bunların hepsi mahkeme kayıtlarında var. Bu incelemede olay gecesi kayıtlarının ortaya çıkma ihtimali var. Bizim beklentimiz de umudumuz da bu yönde. Umarım bütün kayıtlar gelir; çünkü son gün bana göre o telefonda Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın Şule’ye karşı yaptıklarının bir videosu da çıkabilir veya farklı konuşmalar da çıkabilir, umarım bu çıkar, umarım getirilir" diye konuştu.
'GIDA ZEHİRLENMESİ'
Yıldırım, Şule Çet'in sağlık kayıtları içinde 2010 yılında bir ilaç zehirlenmesi yaşadığına ilişkin verilerin olduğu iddiasıyla ilgili ise, söz konusu vakanın gıda zehirlenmesi olduğunu kaydetti. Yıldırım, "Bu, yemek zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi ve gece girmiş sabah çıkmış. Buna ilişkin zaten tetkikler belli, o tetkiklerin hangi durumda yapılacağı da ortada. Dolayısıyla gıda zehirlenmesi dahi intihara, hap zehirlenmesine sokulmaya çalışılıyorsa bu da tutmaz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Şule Çet'in telefonu ikinci kez incelenecek

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Şemdinli'de PKK'nın öldürdüğü AK Partili Budak için mevlitŞemdinli'de PKK'nın öldürdüğü AK Partili Budak için mevlit
Yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyorYılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor ama engelliler giremiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Paşinyan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski savcı Mehmet Murat Yönder'e 12 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski savcıya 12 yıl hapis cezası

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Ekrem İmamoğlu İBB Meclisi’nden 'personel ihalesi' için yetki aldı

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.