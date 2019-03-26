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Şule Dincel Sarıkaya’nın ‘The Maid’ eseri Beyazart Müzayede’de sergilenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ünlü ressam Şule Dincel Sarıkaya’nın The Maid isimli resmi Beyazart online Müzayede’de sergilenecek.Çalışmalarına son yılda hız kazandıran Şule Dincel Sarıkaya’nın yeni dönem çalışmalarından ‘The Maid’ Beyazart online Müzayede’de sergilenecek.

Şule Dincel Sarıkaya’nın ‘The Maid’ eseri Beyazart Müzayede’de sergilenecek

Ünlü ressam Şule Dincel Sarıkaya’nın The Maid isimli resmi Beyazart online Müzayede’de sergilenecek.

Çalışmalarına son yılda hız kazandıran Şule Dincel Sarıkaya’nın yeni dönem çalışmalarından ‘The Maid’ Beyazart online Müzayede’de sergilenecek. Sarıkaya eserlerinde; ciddi konulara kendi düş penceresinden eklemeler yaparak görünenin arkasındaki görünmeyen manzaraları aksettiriyor. Sanatçı, örtük tasvirlerle çevrelediği konulara parodik bir şekilde yaklaşan Sarıkaya, benimsediği akıma da Marvelizm adını veriyor.
Yapılan bilgilendirmede son eserlerinden The Maid, Beyazart Online müzayede 2 Nisan’a kadar resimseverlerin beğenisine sunulacak
Sanatçının daha önce resimleri Dubai, Amerika, Çin, İtalya gibi birçok ülkede ilgi görmüştü.

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