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Şule İdil Dere davasında bilirkişi çıkmazı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 13:00 | Son Güncelleme

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, dosyayı raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yedinci kez bilirkişiye gönderdi.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin görülen davada mahkeme, dosyayı raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yedinci kez bilirkişiye gönderdi. Duruşmada konuşan kamyon şoförü, “Olay günü aracın geri geri geldiği sırada gözlemci olarak görevlendirilen kişiler ateşin başında patates közlüyorlarmış” dedi.
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 10. celsesi görüldü.
Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz 5 sanık katılırken, Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Rapora ilişkin diyecekleri sorulan sanıklardan Saffet Altındağ, “Tarafıma isnat edilen hiçbir kusuru kabul etmiyorum. İş güvenliği alınması hususunda herhangi bir yetkim yoktur” diyerek beraatini karar verilmesini istedi.

“Gözlemciler patates közlüyormuş”
Sanık Mümin Kılıç ise, “Olay günü aracın geri geri geldiği sırada gözlemci olarak görevlendirilen H.E. ve T.B. isimli kişiler ateşin başında patates közlüyorlarmış. Beraber çalıştığım arkadaşlarım da şahittir. Maltepe dolgu alanında görevliydim. Beni Kurbağalıdere’ye sevk edenlerin de sorumlu olduğunu düşünüyorum. Kaza olduktan sonra, bana eğitim verildiğine dair kağıtlar imzalattılar, araçlarla ilgili eğitim verildiğine ilişkin. Ancak ben hiçbir eğitim almadım. Aracı ilk kez o gün kullandım” dedi.
Hakim: “Gözlemci yoksa niye çalışmaya devam ettin?”
Mahkeme hakiminin, “Gözlemci yoksa niye çalışmaya devam ettin? Niye geri geri gidiyorsun?” diye sorması üzerine sanık Mümin Kılıç, “Geri geri giderken orada duruyordu. Sonrasında göremedim” diyerek yanıt verdi.

Dosya 7. kez bilirkişide
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaya gelen bilirkişi raporları arasında çelişkiler bulunduğunu gerekçe göstererek, yeniden bilirkişi raporu alınmasına hükmetti.
Öte yandan dosya kapsamında alınan 6 bilirkişi raporunda Şule İdil Dere’nin kusursuz olduğu belirtilirken, kamyon şoförü Mümin Kılıç’in asli kusurlu olduğun belirtilmişti. Diğer sanıkların ise bazıları tali kusurlu bulunmuştu.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere’nin Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç’nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ(İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedildi.
İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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