Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez bilirkişiye gönderildi

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davada mahkeme, kusur durumuna ilişkin beşinci kez istenen raporda eksiklikler olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden bilirkişi heyetine göndererek ek rapor istedi. Duruşmada söz alan Şule İdil Dere’nin annesi, “Cinayet çözüldü. Artık gereken neyse onun yapılmasını talep ediyorum. Adalet istiyorum” dedi.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 9. Celsesi görüldü.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, tarafların kusur durumuna ilişkin beşinci kez istenen bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti.

“Şule İdil Dere kusursuz, kamyon şoförü asli kusurlu”

Raporda, sanıklardan kamyon sürücüsü Mümin Kılıç’ın manevra yapmak için bir işaretçisi olmadan yayalara ait bir yolda dikkatsiz araç kullandığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu, olayda hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin de yaya yolunda yürüyen sade bir vatandaş olarak kusursuz olduğu kaydedildi. Diğer sanıklardan kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve Saffet Altındağ’ın tali kusurluğunun belirtildiği raporda, başka bir kusur atfedilecek kişinin olmadığı vurgulandı.

Katılan avukatlarından Fahrettin Ozan söz alarak, “Yeni gelen bilirkişi raporunda müteveffaya kusur verilmemiştir. Sanıkların kusurlarıyla ilgili olarak ise önceki aldırılan bilirkişi raporları yeterlidir. Karar verilmesini talep ediyorum” dedi.