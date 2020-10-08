Şule İdil Dere davasında gerekçeli karar açıklandı

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan kamyon şoförünün yanında gözlemci bulunmadan ve arka tarafı yeterince kontrol etmeden geri manevra yaptığı sırada genç kıza çarptığı, kazanın meydana gelebileceğini öngördüğü belirtildi.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 13 Mayıs 2016 tarihinde hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin hafriyat kamyonu şoförü ile 6 sanığın yargılandığı dava 4 yılın sonunda karara bağlanmıştı.

Davaya bakan Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği karara ilişkin gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, beraat eden Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım’ın kazayla ilgili bir sorumluluklarının olmadığı belirtildi.

“Kazanın meydana gelebileceğini öngördü”

Kararda, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın gözlemci olmadan ve aracın büyüklüğünü dikkate almadan geri geri manevra yaptığı, bu sırada herhangi bir gözlemcinin bulunmadığı, aracın arkasından geçmekte olan genç kızı fark etmediği ve çarparak ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Kamyon şoförü Kılıç’ın çalışma yapılan alanda yanında gözcü bulunmadan, arka tarafı yeterince kontrol etmeden, geri geri gelerek seyir halinde olduğu, aracın arka tarafından yayaların geçtiğini gördüğü, buna rağmen aracı sürmeye devam ettiğinin kaydedildiği kararda, sanığın kaza meydana gelebileceğini öngördüğü, neticeyi isteyerek eylemde bulunduğuna ilişkin delil bulunmadığı vurgulandı.

“Yeterli denetim ve gözetimi yapmadılar”

Gerekçeli kararda, ceza alan diğer sanıkların çalışma alanında yeterli denetim ve gözetim yapmadıkları, tehlikelere karşı gerekli tedbirleri almadıkları belirtildi.

Dosya üst mahkemede

Şule İdil Dere’nin ailesi, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti. Dilekçede, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın “olası kastla öldürme” suçundan, diğer sanıkların ise “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçundan cezalandırılmalarını talep edildi.

Ne Olmuştu

Üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, 13 Mayıs 2016 tarihinde Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç’ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kamyon şoförü ve 6 kişi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

4 yıl süren yargılama sonucunda mahkeme, hafriyat kamyonu şoförü sanık Mümin Kılıç’ı “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı İbrahim Ruhi Kelleci hakkında “taksirle ölüme neden olma” 42 bin 400 lira adli para cezası veren mahkeme, iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı hakkında ise aynı suçtan 26 bin 425 lira adli para cezasına mahkum etmişti. Diğer sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım hakkında ise mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat karar verilmişti.

