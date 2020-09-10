Şule İdil Dere’nin ölümü davası 4 yıl sonra karara bağlandı

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davada yaklaşık 4 buçuk yıl sonra karar çıktı. Mahkeme, kamyon şoförünü “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık hakkında adli para cezası veren mahkeme, 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda 13 Mayıs 2016 tarihinde hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar celsesi görüldü. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz 4 sanık katılırken, Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, dere ıslah çalışması sırasında İSTAÇ A.Ş.’de şoför olarak çalışan Mümin Kılıç’ın sevk ve idaresinde bulunan hafriyat kamyonu ile herhangi bir işaret veya gözlemci bulundurmaksızın geri manevra yaptığı esnada yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule İdil Dere’ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu açıklandı. Asli kusurlu olduğu tespit edilen araç şoförü Mümin Kılıç’ın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı’nın da “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Diğer 4 sanık hakkında ise kazanın oluşumuna ilişkin kusurlarının tespit edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verilmesini talep etti.