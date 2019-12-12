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Şule İdil Dere'nin ölümü davası... 7'inci bilirkişi raporu dava dosyasına geldi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 11:38 | Son Güncelleme

  KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin hazırlanan 7'inci bilirkişi raporu dava dosyasına geldi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin hazırlanan 7'inci bilirkişi raporu dava dosyasına geldi. Bir önceki raporda 7 sanıktan 5'i kusurlu bulunurken son raporda 3 sanık kusurlu bulundu.

ŞULE İDİL DERE KUSURSUZ BULUNDU

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 10. duruşmasında istenen 7. bilirkişi raporu dava dosyasına geldi. 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak mahkemeye gönderilen raporda Şule İdil Dere'nin, araç trafiğine kapalı park içinde yayalar için ayrılmış yaya yolunda kulaklık ile müzik dinleyip cep telefona bakmasının hayatın olağan akışına ters olmadığı ifadesine yer verildi. Raporda, Şule İdil Dere'nin kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

ŞOFÖR MÜMİN KILIÇ ASLİ KUSURLU

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın manevracı ve işaretçi ile iletişime geçmeden manevraya başlamaması, geri geri giderken aracın kör noktasında bir yayanın olabileceğinin bilincinde olması gerektiği belirtilen bilirkişi raporunda, Kılıç asli kusurlu bulundu. Sanık İbrahim Ruhi Kelleci de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını sağlamadığı için asli kusurlu bulunurken, sanık Zafer Karasaçlı da, her sene yenilenmesi gereken iş güvenliği eğitimini şoför Mümin Kılıç'a vermediği için tali kusurlu bulundu. Raporda diğer sanıklar Tayfur Bingöl, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve Saffet Altındağ'ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı tespiti yapıldı.

ÖNCEKİ RAPORDA 2 SANIK KUSURSUZ BULUNMUŞTU

Bundan önceki raporda maktül Şule İdil Dere ve son raporda kusur atfedilmeyen sanıklar Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım kusursuz bulunmuştu. O raporda diğer sanıklar şoför Mümin Kılıç asli kusurlu bulunurken, Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı tali kusurlu bulunmuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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