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  4. Şule İdil Dere’nin ölümü davasında sona gelindi

Şule İdil Dere’nin ölümü davasında sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davada sona gelindi.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davada sona gelindi. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı karar için erteledi.
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 11. celsesi görüldü.
Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz 4 sanık katılırken, Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
Mahkeme hakimi, yedinci kez istenen bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini belirtti. Raporda, Şule İdil Dere kusursuz, manevracı ve işaretçiyle iletişime geçmeden manevra yapan kamyon şoförü Mümin Kılıç, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almayan İbrahim Ruhi Kelleci’nin asli kusurlu bulundu. 1 sanık tali kusurlu kusurlu bulunurken, 4 sanık ise kusursuz bulundu.

“Ben her duruşmada aynı şeyleri yaşıyorum”
Duruşmada söz alan Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, “Artık vicdanen karar verilmesini istiyorum. Buradakilerin cezalandırılması bile benim için bu olayı sonuçlandırmayacaktır. Vicdan diye bir şey varsa uzatmayın artık. Ben her duruşmada aynı günü bir daha yaşıyorum” dedi.

“Eylem, ‘olası kastla adam öldürme’ suçu kapsamında”
Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Murat Özveri, “Sanık Mümin Kılıç, geri geri geldiği sırada aynalardan aracın etrafında kişilerin geçiş yaptığını görmesine rağmen dörtlüleri yakmak haricinde önlem almayıp eylemine devam ettiğini beyan etmiştir. Eylemin ‘olası kastla adam öldürme’ suçu kapsamında kaldığını düşünüyoruz” dedi. Sanıklar Saffet Altındağ, Kamil Cemal Yıldırım, Ergun Ata, Teyfur Bingöl söz alarak beraatlerini istedi.
Kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın avukatı, bilirkişi raporunu tebliğ alamadığını söyleyerek, raporu incelemek üzere mahkemeden süre talep etti.

Mahkemeden son savunmaları için süre
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Mümin Kılıç’ın avukatına bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunması için ve sanık avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere’nin Kadıköy’de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç’nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatıldı.
İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedildi.
İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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