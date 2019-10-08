Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda 13 Mayıs 2016 tarihinde bisiklet yolunda yürürken hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 6. bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. 6. raporda, 5. raporda haklarında değerlendirme yapılmayan iki sanığın adının sehven raporda yer almadığı belirtildi. 5. raporda haklarında değerlendirme yapılmayan iki sanık 6. raporda tali kusurlu bulundu.

İKİ SANIĞIN ADLARI SEHVEN RAPORA YAZILMAMIŞ

Davaya bakan İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı son duruşmada dava dosyasına 5. bilirkişi raporunun geldiğini, bu raporda iki sanığa yönelik kusur değerlendirmesi yapılmadığını gerekçe göstererek aynı heyetten bir kez daha rapor alınmasına karar vermişti. Aynı heyet tarafından hazırlanan 6. rapor, yarın görülecek duruşma öncesi mahkemeye ulaştı. Raporda, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'nın adlarının 5. raporda sehven yazılmadığı belirtildi. Raporda, bu iki sanığın tali kusurlu olduğu kaydedildi.