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Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 6. bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda 13 Mayıs 2016 tarihinde bisiklet yolunda yürürken hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 6.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda 13 Mayıs 2016 tarihinde bisiklet yolunda yürürken hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 6. bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. 6. raporda, 5. raporda haklarında değerlendirme yapılmayan iki sanığın adının sehven raporda yer almadığı belirtildi. 5. raporda haklarında değerlendirme yapılmayan iki sanık 6. raporda tali kusurlu bulundu.

İKİ SANIĞIN ADLARI SEHVEN RAPORA YAZILMAMIŞ
Davaya bakan İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı son duruşmada dava dosyasına 5. bilirkişi raporunun geldiğini, bu raporda iki sanığa yönelik kusur değerlendirmesi yapılmadığını gerekçe göstererek aynı heyetten bir kez daha rapor alınmasına karar vermişti. Aynı heyet tarafından hazırlanan 6. rapor, yarın görülecek duruşma öncesi mahkemeye ulaştı. Raporda, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci ve Zafer Karasaçlı'nın adlarının 5. raporda sehven yazılmadığı belirtildi. Raporda, bu iki sanığın tali kusurlu olduğu kaydedildi.

5. RAPORDA DA ÜÇ SANIK KUSURLU BULUNMUŞTU

  1. raporda, kamyon şoförü Mumin Kılıç asli kusurlu, İSTAÇ A.Ş. Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ tali kusurlu bulunmuştu. Böylece 7 sanıktan 5'i kazanın oluşumunda kusurlu bulundu. 5. raporda sanıklar Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım ile maktül Şule İdil Dere'ye herhangi bir kusur atfedilmemişti. 6. raporda da Ata, Yıldırım ve Dere'ye herhangi bir kusur atfedilmedi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.
Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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