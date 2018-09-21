Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin süren davaya dördüncü bilirkişi raporu geldi. Kamyon şoförü Mimin Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık kazanın oluşumunda asli kusurlu, bir sanık da tali kusurlu bulundu. Maktül Şule İdil Dere ve sanıklardan Tayfur Bingöl kusursuz bulundu.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bir önceki celse mahkeme heyetinin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporu dava dosyasına geldi.

İnşaat Mühendisi Dr. Taner Metinsoy, Gemi İnşaat ve Makine Mühendisi Murat Tanrıverdi, Trafik Kazaları İnceleme Uzmanı Murat Birgin tarafından hazırlanan 17 Eylül 2018 tarihli raporda, kazanın meydana geldiği noktada herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı, kamyonun geri geri manevra yaptığı esnada arkasında herhangi bir gözcünün bulunmadığı tespitine yer verildi.

'ŞOFÖR YOL ÜZERİNDE KEYFİ VE KASITLI DAVRANIŞLARDA BULUNARAK...'

Raporda sürücü Mumün Kılıç'ın kanunda ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymadığı, yol üzerinde keyfi ve kasıtlı davranışlarda bulunarak emniyet şeridine girdiği, aracının hızını hız sınırlarının üzerine çıkarttığı, arka tarafını tam göremediği halde herhangi bir gözcü kullanmadan geri geri manevra yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirtildi.