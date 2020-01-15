Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi. Yeni bilirkişi raporu alınması yönündeki talepleri reddeden mahkeme, sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Ergün Ata, Saffet Altındağ, Kamil Cemal Yıldırım, Teyfur Bingöl ve avukatları ile Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ve avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi 7. raporun dava dosyasına geldiğini tutanağa geçti. Şoför Mumin Kılıç ve İbrahim Ruhi Kelleci'nin asli, sanık Zafer Karasaçlı'nın tali kusurlu bulunduğu raporda, maktül Şule İdil Dere ile sanıklar Teyfur Bingöl, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve Saffet Altındağ'ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı tespitine yer verildi.

Söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, "Ben rica ediyorum, artık vicdanen karar verilmesini istiyorum. Uzatmayın artık. Avukatlardan rica ediyorum uzatmayın artık. Ben her duruşmada aynı günü yeniden yaşıyorum" dedi.