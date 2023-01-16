Şule Yüksel Şenler kimdir, neden öldü? Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açıldı!

Şule Yüksel Şenler günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü yazar Şule Yüksel Şenler'in Gençliğin Izdırabı, Hidayet, Bize Ne Oldu ve İslam'da ve Günümüzde Kadın birçok kitabı vardır. Bugün, çok sayıda vatandaş canlı yayın nedeniylr internette araştırma yaptı. İşte Şule Yüksel Şenler hakkında bilgiler...
Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu.
Kıbrıslı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.
Şule Yüksel Şenler, eğitim hayatını ortaokul ikinci sınıfta bırakarak bir terzinin yanında işe girdi. Bu durum onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına sebep olacaktı.
Şule Yüksel Şenler 21 yaşında medya sektörüne atılarak gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi.
Çok sayıda gazete ve yayın organında yazan Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adlı romanı uyarlanarak filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğini üstlendiği Birleşen Yollar adlı filmin başrollerini İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.
28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Şule Yüksel Şenler hayatını kaybettiğinde 81 yaşındaydı.
Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.
Gençliğin Izdırabı
Hidayet
Bize Ne Oldu
İslam'da ve Günümüzde Kadın
Duyuşlar
Her Şey İslam için
Uygarlığın Gözyaşları
Huzur Sokağı
Kız ve Çiçek
Sağ El
Bir Bilinçli Öğretmen
Yılanla Tilki