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Şule Yüksel Şenler kimdir, neden öldü? Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açıldı!

16.01.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şule Yüksel Şenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı’nda yaptığı açıklama nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü yazar, 28 Ağustos 2019 tarihinde 81 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir? Şule Yüksel şenler neden öldü?

Şule Yüksel Şenler kimdir, neden öldü? Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binası açıldı!

Şule Yüksel Şenler günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü yazar Şule Yüksel Şenler'in Gençliğin Izdırabı, Hidayet, Bize Ne Oldu ve İslam'da ve Günümüzde Kadın birçok kitabı vardır. Bugün, çok sayıda vatandaş canlı yayın nedeniylr internette araştırma yaptı. İşte Şule Yüksel Şenler hakkında bilgiler...

Şule Yüksel Şenler kimdir? Nereli?

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu.

Kıbrıslı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

Şule Yüksel Şenler, eğitim hayatını ortaokul ikinci sınıfta bırakarak bir terzinin yanında işe girdi. Bu durum onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına sebep olacaktı.

Şule Yüksel Şenler 21 yaşında medya sektörüne atılarak gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi.

Çok sayıda gazete ve yayın organında yazan Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adlı romanı uyarlanarak filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğini üstlendiği Birleşen Yollar adlı filmin başrollerini İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

Şule Yüksel Şenler kimdir? Nereli?

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Şule Yüksel Şenler hayatını kaybettiğinde 81 yaşındaydı.

Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

Şule Yüksel Şenler kimdir? Nereli?

ŞULE YÜKSEL ŞENLER ESERLERİ NELERDİR?

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

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Şule Yüksel Şenler

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