Şule'nin babası: Yanlış tarafta, kızımı kurtaralım

Aziz GÜVENER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - ANKARA'daki öğrenim gördüğü üniversitede, iddiaya göre, 'kadın hakları' eylemlerine katıldığı için Şule Duman'ı (20) kaçırıp, Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki evine götüren Mecit Duman (45), kızının terör örgütünün elinde olduğunu öne sürdü. Duman, "Kızım örgütün elinde, MLKP, hatta resimleri var. HDP'nin bayrağını tutmuş bir resmi var. Kızımın HDP'nin bayrağını değil de Türk bayrağını tutması lazım. Yanlış bir tarafta. Kızımı kurtaralım" dedi.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şule Duman, 27 Şubat'ta okulun önünden, iddiaa göre, üniversitedeki 'kadın hakları' eylemlerine katılmasına kızan babası ve 3 akrabası tarafından otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı. Babası, Şule Duman'ı, Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Uzunalan köyündeki evlerine götürdü. Şule Duman yolda mola verdikleri sırada cep telefonuyla arkadaşları mesaj atarak babası tarafından kaçırıldığını yazdı. Ailesi, Şule Duman'ın köydeki evinden çıkmasına izin vermezken, arkadaşları sosyal medyada kampanya başlattı. Şule Duman, jandarma tarafından 65 gün zorla tutulduğu evden çıkarıldı. Şule Duman, yeniden üniversitede öğrenimine devam etti.

'KIZIN ODTÜ'NÜN ÖNÜNDE STANT AÇMIŞ EYLEM YAPIYOR, DEDİLER'

Şule Duman'ın kaynakçılık yapan babası Mecit Duman, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Şubat ayında Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nden aradılar. Ben inanmadım. Buradan Ankara'ya gittim. Terörle Mücadele Şubesi'nde, 'Kızın ODTÜ'nün önünde stant açmış, eylem yapıyor' dediler. Ben inanmadım. 'Git, ara' dediler, 'Üniversitenin önüne git' dediler. Gittim üniversitesinin önünde, aradım. 'Kızım neredesin?' dedim, 'Dersteyim' dedi. 'Kızım ben Ankara'da üniversitenin önünde seni bekliyorum' dedim. Öyle deyince bu telefonu kapattı. 10- 15 dakika sonra açtı, 'Ben ODTÜ'nün önünde dersteyim'. 'Kızım sen Ankara Üniversitesi'nde mi okuyorsun, ODTÜ'de mi okuyorsun? Hemen geliyorsun' dedim. 1,5- 2 saat sonra geldi. 'Gel kızım arabayla gidelim' dedim. Arabada akrabalarımı görünce bu korktu. Dedim bir şey yok gidiyoruz. 'Nereye gidiyoruz?' deyince 'Sonra anlatırım' dedim. Sakarya Kaynarca'ya geldikten sonra eve götürdüm. 'Bundan sonra Ankara'ya gitmek yok. Bundan sonra başka yerde okuyacaksın. Sen böyle şeyler yapıyormuşsun' dedim. Bu 'İnanmıyorum. Yalan söylüyorsunuz' dedi."

Kızıyla ilgili sosyal medyada kampanya başlatıldığını da dile getiren Mecit Duman, "2- 3 ay sonra kızıma sosyal medyadan çağrı yaptılar. Oradan M.P. diye bir kız paylaştı bu siteyi. Bütün her şeyi bozan M.P.'dir. Kızımı örgütleyen de M.P.'dir. Ben kızımı zorla getirmedim. Son durum, kızım onların elinde. Örgütün elinde, MLKP, hatta resimleri var. HDP'nin bayrağını tutmuş bir resmi var. Benim kızımın HDP'nin bayrağını değil de Türk bayrağını tutması lazım, yanlış bir tarafta. Ben buradan büyüklerime sesleniyorum. Kızımı kurtaralım. Kızım gidiyor, başka Şuleler gitmesin. Lütfen yardım edin, kızımızı kurtaralım" diye konuştu.