Olcay DÜZGÜN-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 'Garip Türbe' diye bilinen Süleyman Bey Türbesi'nin sandukaları çalındı, duvarları tahrip edildi. Tarihçi yazar Mustafa Cingil, "Süleyman Bey'in sandukasını defineciler girmiş talan etmişler, hiç ortada yok. Fatih Sultan Mehmet’in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim’in dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu yapıya maalesef değer vermiyoruz" dedi.

İlçede Köşker Dağı eteklerinde bulunan ve çevrede 'Garip Türbe' olarak bilinen Süleyman Bey Türbesi'nin sandukaları, yakın zamanda defineciler tarafından çalındı. 2 katlı olan ve üst katında mescit, alt katında Süleyman Bey'in cenazesi bulunan türbenin içindeki duvarlar da çeşitli yazı ve çizimlerle kirletildi. Ayrıca yapının kapı ve pencerelerinin de çalındığı belirtildi. Türbenin hem defineciler tarafından talan edilmesi hem de kirletilip tahrip edilmesi tepki çekti.

'FATİH SULTAN MEHMET'İN KAYINPEDERİ'

Tarihçi yazar Mustafa Cingil, türbenin Dulkadiroğulları Beylerinden Süleyman Bey'e ait olduğunu belirterek, "Süleyman Bey, Fatih Sultan Mehmet’in kayınpederidir. Burada söyleyeceğimiz önemli bir konu da torunu olan Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in öz annesidir" dedi.

'TARİHİ YAPIYA DEĞER VERMİYORUZ'

Türbenin son halinin içler acısı olduğunu ifade eden Cingil, "Tarihi bir öneme sahip olan bu yapı şu anda atıl vaziyette, restorasyona ihtiyacı oldukça fazla, ulaşımı zor. Buranın yeniden ihyası için bir restorasyon çalışmasının yapılması gerekiyor. İçerisi atıl kaldığı için oldukça kötü bir durumda. Hatta Süleyman Bey'in sandukasını defineciler girmiş talan etmişler. Hiç ortada yok. Duvarlarda yazılar, her taraf çizilmiş. Kapılar, pencereler hep yok olmuş, çalınmış. Yani Fatih Sultan Mehmet’in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim’in dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu yapıya maalesef değer vermiyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜRBEYE DAİR BİR İZ BULAMADIM'

Türbeyi ziyaret için İstanbul'dan gelen Yunus Bolluk da, "Türbeyi gördüğümde üzüldüm. Kendim de restoratörüm; fakat hizmet açısından burası sıfır. Namaz kılma yeri, su içme ve abdest alma yeri yok. Türbenin sandukaları yok. Burada türbeye dair bir iz bulamadım. Kuru bir kaya gördüm, şaşırdım" ifadelerini kullandı.

'BURASI İSMİ GİBİ GARİP TÜRBE'

Çevre sakinlerinden emekli memur Dicle Alkan ise, "Bu türbeyi biz 'Garip Türbe' olarak biliyoruz. Süleyman Bey’in mezarının burada olduğu söyleniyor. Burada geçmişte türbenin en alt kısmında sandukalar vardı. Süleyman Şah'a, gelinine ve torununa ait olduğu söyleniyordu. Beşiği ve türbenin altındaki sandukaları tahrip ettiler. Köyün türbeye uzak olmasından dolayı kapısı da yoktu. İsmi gibi gerçekten kendisi de garip bir türbe. Gelen ziyaretçiler yolun kötü olduğundan, su olmamasından ve lavabo olmamasından yakınıyor. Biz de aynı konulardan mustaribiz. Devlet bu konuya bir el atarsa, çok memnun olacağız" şeklinde konuştu.

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