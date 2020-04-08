Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır neden anılıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle elimizden geldiğince “Evde Kal” çağrısına uymaya çalışıyoruz. Bu da sosyal medyada kullanımını, soysal medyada yapılan etkinlikleri artırdı. Nitekim Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Süleyman Çakır ölüm yıl döneminde anılıyor. Peki Süleyman Çakır kimdir ve neden anılıyor?
Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir. Bu çok sevilen dizi karakterinin kurgusal yaşamı da şu şekildedir:
Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapse düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.
MAFYA KARİYERİ
Testere Necmi'nin hiyerarşisindedir. Konseyin istediği 3 mafya babasını öldürerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısından ötürü Kurtlar Konseyi, yeni kumarhane açış iznini kendisine vermiş, ancak bu kumarhane nedeniyle önce Şevko, sonra da Tombalacı Mehmet'le takışmıştır. Tombalacı Mehmet'in kumarhaneyi taratması nedeniyle hapse girmiş, bunu fırsat bilen Konsey, yaptırdığı bütün karanlık işleri Çakır'a yıkmaya çalışmıştır. Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Bu savaş Konsey çıkarlarına zarar vermeye başlayınca bizzat Baron Mehmet Karahanlı'nın emri ve Kılıç aracılığıyla Tombalacı Mehmet'le sulh yapan Çakır, Konsey'e ve Baron'a gösterdiği bu sadakatin ödülü olarak, sadece hasmı olarak değil, çocukluktan beri abilikten çok babalık yaptığı kızkardeşinin katili olarak gördüğü Tombalacı'yı ele geçirmiş ve onu işkence yaparak öldürmüştür. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır. İstanbul Sefiri olması onun düşmanlarını fazlalaştırmıştır. Çünkü erken denilecek bir sürede sefirliğe getirilmesi ve fevri olması düşmanları tarafından olumsuz karşılanmıştır.
Türkiye’nin en popüler dizilerinden olan ve o zaman ki adı sadece Kurtlar Vadisi olan dizide Süleyman Çakır en sevilen karakterlerden biriydi. Dizideki ölümü herkesi şok etmişki ki o yüzden 16 yıl sonra bile ölüm yıl dönümünde anılıyor. Hatta, dizideki ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur.
Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.