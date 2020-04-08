Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır neden anılıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle elimizden geldiğince “Evde Kal” çağrısına uymaya çalışıyoruz. Bu da sosyal medyada kullanımını, soysal medyada yapılan etkinlikleri artırdı. Nitekim Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformlarında dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Süleyman Çakır ölüm yıl döneminde anılıyor. Peki Süleyman Çakır kimdir ve neden anılıyor?

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal bir karakterdir. Bu çok sevilen dizi karakterinin kurgusal yaşamı da şu şekildedir:

Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapse düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.