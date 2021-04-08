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Süleyman Çakır neden ve ne zaman öldü? Süleyman Çakır sosyal medyada gündem oldu

Süleyman Çakır karakteri dizideki sahneleri ile yıllardır unutulmayan dizi karakterlerinden biriydi. Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır’ın ölüm sahnesi ise birçok hayranı tarafından gündem olmuştu. Süleyman Çakır’ın ölerek diziye veda etmesinden sonra ise, Çakır için bir cenaze namazı düzenlenmiş, gazeteye vefat ilanı verilmiş ve Çakır için mevlit okutulmuştur.

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR? Süleyman Çakır (1964 - 8 Nisan 2004), Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmiş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir.

Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır.

Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür.

Hapise düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi’yi öldürememiş ve onun sayesinde mafyaya girmiş, önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.

SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ? Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır, uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'da bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi gibi nedenlerle hedefte yer alır.

Baron Mehmet Karahanlı'dan aldığı emir doğrultusunda Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'ten Süleyman Çakır'ı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. Hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür. Ölüm tarihi ise dizide 8 Nisan 2004 olarak bilinir.

SÜLEYMAN ÇAKIR NE ZAMAN ÖLDÜ? Sosyal medyada Süleyman Çakır’ın ölümü bir dönem viral haline gelmiştir. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde ölmüştür. Can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.