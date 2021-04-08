Süleyman Çakır neden ve ne zaman öldü? Süleyman Çakır sosyal medyada gündem oldu

SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ?
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır, uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'da bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi gibi nedenlerle hedefte yer alır.
SÜLEYMAN ÇAKIR NE ZAMAN ÖLDÜ?
Sosyal medyada Süleyman Çakır’ın ölümü bir dönem viral haline gelmiştir. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde ölmüştür. Can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.
Türkiye’nin ne çok izlenen ve kült haline gelen yapımlarından olan Kurtlar Vadisi dizisi, final vermesinin ardından 16 sene geçmesine rağmen hala konuşulmaya devam ediyor. Efsaneleşen karakterleri ile yıllarca izleyiciler tarafından beğeni ile takip edilen Kurtlar Vadisi’ndeki Süleyman Çakır karakteri, zaman zaman sosyal medyada esprilere de konu oluyor. Hafızalardan silinmeyen sahneleri ile Süleyman Çakır sosyal medyada tekrar en çok konuşulan isimlerden biri.
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