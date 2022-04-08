Süleyman Çakır, Show TV'de 15 Ocak 2003 yılında ilk bölümü yayınlanan politik dram ve aksiyon türündeki bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayatını kaybetmişti. Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde anılıyor. Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü ile Oktay Kaynarca'nın oyunculuk kariyerine ilişkin detayları ve dizi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

SÜLEYMAN ÇAKIR ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR!

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır bu sene de ölüm yıldönümü sebebiyle gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri, senaryo gereği dizide hayatını kaybetmişti. İşte Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü…

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN EN İYİ 10 SÖZÜ

Esaslı racon kesmesi, laf sokması ve damar sözleri ile ünlü olan Süleyman Çakır karakterinin sözlerini sizin için listeledik.

Ya yanımda dur ya ardımda ama karşımda durma karşımda durunca göremiyorum önümü kapatıyorsun.

Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.

Paranı kaybedersen geri kazanırsın gücünü kaybedersen geri alırsın namını kaybedersen her şeyini kaybedersin.

Geldiğim yerlere planlarla gelmedim vura vura, kıra kıra, yıka yıka, yıkıla yıkıla ama tek gün bile yarın ne olacak demeden yani bileğimin hakkıyla.

Asla birilerinin umudunu kırma belki de sahip oldukları tek şey o’dur.

Benim bu alemdeki raconum; belimdeki silahı çektikten sonra, mermim bitene kadar yerine koymamaktır.

Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır.

Biz racon bilen adamız racona göre yaşarız karşımızda da racon görmek isteriz raconumuza para gibi pis şeyler helal getiremez.

Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma.

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldiİstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlana Gençlik dizisi ile tanınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Süleyman Çakır ile ön plana çıktı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'de Show TV'de ilk bölümüyle ekrana gelmiştir.

Aksiyon, dram ve politik türündeki dizi 4 sezondan ve 97 bölümden oluşuyor. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.

