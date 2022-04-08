MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde anılıyor! Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü…

Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde anılıyor! Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü…

08.04.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süleyman Çakır, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı bir dizi karakteridir. Süleyman Çakır karakteri ölüm yıldönümünde anılıyor. Biz de Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü ile diziye ilişkin bilgileri sizler için derledik…

Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde anılıyor! Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü…

Süleyman Çakır, Show TV'de 15 Ocak 2003 yılında ilk bölümü yayınlanan politik dram ve aksiyon türündeki bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayatını kaybetmişti. Süleyman Çakır ölüm yıldönümünde anılıyor. Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü ile Oktay Kaynarca'nın oyunculuk kariyerine ilişkin detayları ve dizi ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü…

SÜLEYMAN ÇAKIR ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR!

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır bu sene de ölüm yıldönümü sebebiyle gündem oldu. Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Süleyman Çakır karakteri, senaryo gereği dizide hayatını kaybetmişti. İşte Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü…

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN EN İYİ 10 SÖZÜ

Esaslı racon kesmesi, laf sokması ve damar sözleri ile ünlü olan Süleyman Çakır karakterinin sözlerini sizin için listeledik.

Ya yanımda dur ya ardımda ama karşımda durma karşımda durunca göremiyorum önümü kapatıyorsun.

Bizim bir adımız var, ezanla kondu selayla silinir biz iki günlük adamlara isim sildirmeyiz.

Paranı kaybedersen geri kazanırsın gücünü kaybedersen geri alırsın namını kaybedersen her şeyini kaybedersin.

Geldiğim yerlere planlarla gelmedim vura vura, kıra kıra, yıka yıka, yıkıla yıkıla ama tek gün bile yarın ne olacak demeden yani bileğimin hakkıyla.

Asla birilerinin umudunu kırma belki de sahip oldukları tek şey o’dur.

Benim bu alemdeki raconum; belimdeki silahı çektikten sonra, mermim bitene kadar yerine koymamaktır.

Hayatta edindiğim tecrübeler yediğim kazıkların toplamıdır.

Biz racon bilen adamız racona göre yaşarız karşımızda da racon görmek isteriz raconumuza para gibi pis şeyler helal getiremez.

Ölenin arkasından ağlama ki sen öldükten sonra arkandan ağlayan bırakma.

Süleyman Çakır’ın en iyi 10 sözü…

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965 yılında Malatya’da dünyaya geldiİstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlana Gençlik dizisi ile tanınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Süleyman Çakır ile ön plana çıktı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'de Show TV'de ilk bölümüyle ekrana gelmiştir.

Aksiyon, dram ve politik türündeki dizi 4 sezondan ve 97 bölümden oluşuyor. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır. Son sezonundaysa 4 milyon dolar karşılığında Kanal D'ye transfer olmuştur. Bu yönüyle Türk televizyonunda bir ilktir. 29 Aralık 2005 tarihinde yayınlanan 97. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kuruş'ta Leyla şoku! Üç Kuruş'ta Leyla şoku!
Türkçe'yi ilkokuldan sonra öğrendimTürkçe'yi ilkokuldan sonra öğrendim
Bomba iddia! Hasan Can kesenin ağzını açtıBomba iddia! Hasan Can kesenin ağzını açtı
Anahtar Kelimeler:
Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Zelenskiy gece yarısı duyurdu: Cellatlar, tecavüz ve yağma yapanlar...

Zelenskiy gece yarısı duyurdu: Cellatlar, tecavüz ve yağma yapanlar...

Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt

Bakan Kirişci'den Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt

İlginizi Çekebilir

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Adeta süper besin: Egzamayı iyileştirir, kabızlığı giderir...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Menopoza girdiğini sandı ama durum bambaşkaydı!

Menopoza girdiğini sandı ama durum bambaşkaydı!

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.