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Süleyman Demirel, 95'inci doğum gününde anıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

SÜLEYMAN DEMİREL İÇİN ADINI TAŞIYAN ÜNİVERSİTEDE KONFERANS VERİLDİ Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in, 95'inci doğum günü dolayısıyla, memleketi Isparta'da adını taşıyan üniversitede konferans verildi.

SÜLEYMAN DEMİREL İÇİN ADINI TAŞIYAN ÜNİVERSİTEDE KONFERANS VERİLDİ
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in, 95'inci doğum günü dolayısıyla, memleketi Isparta'da adını taşıyan üniversitede konferans verildi. SDÜ Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'ndeki konferansa, eski bakanlardan Ali Nail Erdem, Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, yazar Hulusi Turgut, Demirel ailesi ve halk katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Süleyman Demirel'i anlatan kısa bir film gösterimi yapıldı. SDÜ Akademik Oda Orkestrası'nın müzik dinletisinin ardından yazar Hulusi Turgut ve eski bakan Ali Nail Erdem tarafından 'Demirel ve Demokrasi' konulu konferans verildi.
FÖTR ŞAPKAYA İLGİSİ ORTAOKULDA BAŞLADI
Süleyman Demirel'le ilgili anılarını anlatan Hulusi Turgut, Demirel'in fötr şapkaya ilgisinin ortaokul yıllarında başladığını söyledi. Demirel'in, ortaokul öğrencisiyken, Ankara'dan Isparta'ya demir yolu istasyonu açılışı için gelen protokol üyelerinde fötr şapka gördüğünü anlatan Turgut, "Lise eğitimi için Afyonkarahisar'a gitti. Yatılı kalıyordu. Lise birinci sınıfta biriktirdiği parayla ilk şapkasını aldı. Ondan sonra da hep kullandı" dedi.
Ali Nail Erdem ise Demirel'in yokluğunu hala hissettiklerini söyledi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

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