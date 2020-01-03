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  4. Süleyman Kasımi suikastı: İran'dan intikam sözü

Süleyman Kasımi suikastı: İran'dan intikam sözü

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları komutanı Süleyman Kasımi'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran "intikam" sözü verdi.

Süleyman Kasımi suikastı: İran'dan intikam sözü

ABD ise Irak'taki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulundu.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrası Tahran bu olayın "intikamının" alınacağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yüce İran milleti, intikamını alacaktır" ifadesini kullandı. Saldırıyı "menfur bir suç" olarak tanımlayan Ruhani, ABD'ye karşı direnişin süreceğini sözlerine ekledi.

Saldırının ardından İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de "intikam" sözü verirken ABD'yi "ağır bir misillemenin beklediğini" söyledi.

Süleymani suikastı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarına acilen Irak'ı terk etmeleri çağrısında bulundu. Bakanlık, bu çağrısına gerekçe olarak "Irak ve bölgede artan gerilimi" gösterdi.

Rusya: Maceracı bir adım

Süleymani'nin öldürülmesine Rusya da tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, bu suikast, "bölgede tansiyonu yükseltecek maceracı bir adım" olarak tanımlandı.

Bakanlık, "kendini İran'ın ulusal çıkarlarını korumaya adamış bir isim" olarak tabir ettiği Süleymani'nin ölümü nedeniyle İran halkına taziyelerini iletti.

Fransa'nın AB Bakanı Amelie de Montchalin ise RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Daha tehlikeli bir dünyaya uyandık" diyerek Ortadoğu'da gerilimin düşürülmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Pekin'den itidal çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, taraflara itidal çağrısında bulundu. Geng, Pekin'deki basın brifinginde "Çin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı çıkmıştır" dedi.

Çinli sözcü, Iran'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne de saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Süleymani'yi taşıyan araç, ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında vurulmuştu. Saldırıda, Süleymani'nin yanı sıra İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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