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Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Merakla bekleniyordu: Bakanlıktan açıklama geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.12.2024 12:08
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Hareketli günler geçiren ve yönetimi el değiştiren Suriye'de bulunan Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili son günlerde tartışmalar artmıştı. Taşınıp taşınmayacağı merak edilen Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Haftalık toplantıda yapılan açıklamada, "SMO'nun operasyonları devam ediyor. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Merakla bekleniyordu: Bakanlıktan açıklama geldi

Suriye'de yaşanan olaylar Türkiye'yi yakından etkilemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında da Suriye konusu ele alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili, "Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir.” denildi. Öte yandan Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgulanarak, "SMO, Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemesi Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO’nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki Karakozak köyünün terörden temizlenmesinin ardından Süleyman Şah’ın türbesinin eski yerine taşınıp taşınmayacağına dair sorular üzerine, “Suriye Milli Ordusu’nun bölgedeki ilerleyişi ve terörden arındırma operasyonları henüz devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konu değerlendirilecektir” dedi.

DEAŞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR MU?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, “Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısı” oluşturulmaya çalışıldığı haberleri ile ilgili olarak da şu ifadelere yer verdi:

“Fırat’ın doğusunda DEAŞ tehlikesinin devam ettiği algısını oluşturmak için PKK/YPG’ye koruma şemsiyesi sağlanmasına yönelik her türlü faaliyeti takip ediyoruz. Biz muhataplarımıza bir terör örgütünün başka bir terör örgütü kullanılarak temizlenemeyeceğini defalarca ilettik ve iletiyoruz. Terör örgütü PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütlerinin Suriye’deki durumdan faydalanarak alan kazanmasına fırsat vermeyeceğimizi vurguluyoruz. Engelleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğiz.”

AA-20241209-36432756-36432753-ISPARTADAKI_ASKERI_HELIKOPTER_KAZASINDA_SEHIT_SAYISI_6YA_YUKSELDI

MÜNBİÇ'TE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) terör örgütü PKK/YPG’den temizlediği Münbiç ile ilgili sorular üzerine, “SMO, Münbiç’in tamamında kontrolü sağlamış ve bölgeyi terörden temizlemiştir. Söz konusu gelişme, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, siyasi birliğinin sağlanması ve istikrar bozucu terör faaliyetlerinin sonlandırılması kapsamında SMO’nun yıllardır yürüttüğü terörle mücadelenin bir parçasıdır. Bu gelişme, Türkiye’nin sınır güvenliğine katkı sağlaması ve ülkemize yönelen terör tehdidinin uzaklaştırılması bakımından bizim için de memnuniyet vericidir” diye konuştu.

AA-20241212-36460237-36460232-MUNBICTE_TERORISTLERIN_KARARGAH_OLARAK_KULLANDIGI_OKULDA_TUNEL_BULUNDU

ISPARTA'DAKİ ACI KAZA

Bakanlık kaynakları, Isparta’da 6 personelin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili sorulara ise, “Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır. Kazanın helikopterin yaşıyla veya bakımıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Kaza ile ilgili detaylı inceleme devam etmektedir” cevabını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Şah suriye Milli Savunma Bakanlığı msb Suriye Milli Ordusu (SMO)
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