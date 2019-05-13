Süleyman Soylu: “Amerika’sı da Avrupa’sı da Kandil’i de gözünü bu seçime dikmiş durumda”

Bağcılarlı vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran seçimlerine değinerek, “Amerika’sı da Avrupa’sı da Kandil’i de gözünü bu seçime dikmiş durumda. Herkesin tarafı belli. Allah şahit bizim tarafımız da belli. 50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye’ye dışarıdan yön vermeye çalışanlara gerekli cevabı vermenizi istirham ediyoruz”dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin gönül sofralarının dünkü adresi Yıldıztepe Mahallesi oldu. Kapalı Pazar alanında kurulan iftar sofrasına iştirak eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrileriyle beraber orucunu aynı masada açtı. İftarın ardından vatandaşlar, Ramazan etkinliklerini izlemek için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’na akın etti. Sahneye çıkan TV Programcısı Ömer Döngeloğlu, “Rahmet Mevsiminde Kur’an Günlüğü” konulu konferansta Peygamberimiz Hz Muhammed’in (S.A.V) güzel ahlakını ve Asrı Saadet’te yaşayan sahabelerin hayatından örnekler anlattı.

Program sonunda ise; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Etkinlik Alanı’na geldi. Soylu, gençler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşları selamlayan Soylu, daha sonra platforma çıkarak alanı dolduran coşkulu kalabalığa seslendi. 31 Mart seçimlerinde verilen destekten dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Soylu, 23 Haziran’da yenilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değindi.

“Bugün İstanbul’u veren hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye’yi verir”

Seçimde hile yapıldığını dile getiren Soylu, “Diyorlar ki! bir zarfta dört pusula var. Niye bunlardan birini iptal ediyorsun? Çok basit çünkü hileyi bu seçimde sadece büyükşehir belediyesi üstünden yaptılar. Eğer kendi hakkımızı savunamayacaksak, kendi hukukumuzu savunamayacaksak vatandaşın hakkını, hukukunu nasıl savunacağız? Mahalle baskısı oluştursunlar, gazetelerle televizyonlarla üzerimize gelsinler, sosyal medyadan hakaretler etsinler biz de aman bize bir şey yapmasınlar da ne olursa olsun İstanbul’u da verelim. Bugün İstanbul’u veren hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye’yi verir. Koltuğun canı çıksın da bu milletin hakkına bir zeval gelmesin. Hepsi budur” diye konuştu.

“Amerika’sı da Avrupa’sı da Kandil’i de gözünü bu seçime dikmiş durumda”

Türkiye dışından da seçimlere karışmaya çalışanlar olduğuna dikkat çeken Soylu, “Bu seçim bir başka seçim. Amerika’sı da Avrupa’sı da Kandil’i de gözünü bu seçime dikmiş durumda. Herkes üst üste açıklamalar yapıyor. Herkesin tarafı belli. Allah şahit bizim tarafımız da belli. İnşallah milletimizin tarafı da belli. 50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye’ye dışarıdan yön vermeye çalışanlara gerekli cevabı vermenizi istirham ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ya okyanus ötesinin bir arka bahçesi olacak ya da aziz milletimizin küresel güç merkezi olacak. İstanbul’un dünya üzerinde önemli bir yere geldiğini belirten Soylu, “İstanbul sadece İstanbul’daki insanların yaşadığı bir şehir değil. Aynı zamanda dünyanın baş şehri olmaya yönelik güçlü adımlar atıyor. Küresel bir güç merkezi, küresel bir kuvvet merkezi olma konusunda bir adım atıyor. Bir karar vereceğiz. Ya okyanus ötesinin bir arka bahçesi olacak ya da aziz milletimizin bütün dünyaya kendi gücünü haykırdığı küresel güç merkezi, kuvvet merkezi olacak. ‘Ben İstanbul’da yaşıyorum’ diyen herkesin bunu söylediği zaman dünyadaki bütün vatandaşların bir adım geri çekildiği, güçlü memleketin, güçlü insanların ve herkesin aşık olduğu bir şehrin insanı olarak tanımladığı bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasını “İstanbul’da 23 Haziran’da yarım kalan işimizi tamamlayacağız. İnşallah Lokman Çağırıcı başkanımıza, Cumhur ittifakımıza nasıl bir destek vermişseniz aynı şekilde o desteğin daha güçlüsünü İnşallah 23 Haziran’da sizden istiyoruz” diyerek bitirdi.

kendisi için yapılan mıhlamadan yedi

Konuşmanın ardından sahneden inen Soylu, kendisini bekleyen kalabalığın arasına karıştı. Soylu’ya gösterilen yoğun ilgiden dolayı izdiham oluştu. Çağırıcı ve Soylu daha sonra Ramazan Etkinlik Alanı’nda bulunan stantları gezdi. Soylu, konuk olduğu stantlarda vatandaşlarla uzun sohbetler etti. Soylu’yu ağırlayan dernek yöneticileri, yöresel ürünlerden de ikram etti. Kendisi de Trabzonlu olan Soylu, Bağcılar Trabzonlular Derneği’nde kendisi için yapılan mıhlamadan yedi.

Soylu’nun katıldığı programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, iş adamları ve muhtarlar da iştirak etti.

