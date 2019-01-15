Süleyman Soylu, aracına çarpan alkollü sürücüyü anlattı

Süleyman Soylu, Ankara'da otelde düzenlenen 'Trafik Güveliğinde Etkin Çözüm; Psikoteknik Çalıştayı'na katıldı.

"220 PROMİLLİ BİRİ DÜN AKŞAM BİZE ÇARPTI"



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın da hazır bulunduğu programda konuşan Bakan Soylu, düz yollarda meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekerek, "Özellikle bazı kesimler paparazi haberlerine verdikleri önemi, konuştuğumuz şu konuya biraz daha fazla verseler belki yılda 7 bin 400 insanı kaybetmeyeceğiz. En sonra trafik kazasını dün gece saat 22.00 civarında yaşamış bir insan olarak söylüyorum; Normal yolda giderken arkamızdan 220 promilli biri geldi, vurdu, akşamın 22.00'si. Önceliklerimize hassassiyet göstermemiz lazım." dedi.

"TRAFİK KAZALARINDA ÖLÜM SAYISI AZALDI"



Kendi işinin sigortacılık olduğunu, 25 yıl sigortacılık yaptığını anlatan Bakan Soylu, "Kasım ve aralık ayında, 2017'nin Kasım ve Aralık ayına kıyasla trafik kazalarındaki ölüm sayısı yüzde 30 azaldı. Denetimlerle birlikte azaldı, hassasiyetle ve toplumsal farkındalık oluşturmayla azaldı." diye konuştu. Maket trafik polisi araçlarının kazaları azalttığını vurgulayan Soylu, kaza kara noktalarında Ramazan Bayramı'nda can kaybı olmadığını, Kurban Bayramı'nda ise 1 kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, "Ortalama hız koridoru uygulamasına da çok itiraz ettiler. Karayolları, 'Acaba biz gelir azaltımıyla karşı karşıya kalır mıyız?' diye endişe ortaya koydu. Hız koridoru uygulanan otoyollarda yüzde 26-27 trafik yoğunluğu artmış oldu; ama kaza oranları, ölüm oranları düştü. Birçok spesifik önlemler aldık. Türkiye'de son 10 yılda en çok kaza yapanları tespit ettik ve geçen yıl bunların tamamına eğitim verdik." dedi.

Kaynak: DHA

