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Süleyman Soylu Aylan Bebek’te rol aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bodrumda cesedi sahile vuran Aylan Bebek filminin fragmanı yayınlandı.

Bodrumda cesedi sahile vuran Aylan Bebek filminin fragmanı yayınlandı. Filimde Hollywood aktörlerinin yanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu da rol aldılar.
Çekimleri devam eden Aylan bebek filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Fragmanı büyük beğeni toplayan film bir çok açıdan ilklere sahne oldu. İlk kez bir Bakan uluslararası bir filmde rol alırken, yine ilk kez Oscar adayı olarak planlanan ve çekimleri devam eden, yönetmenliğini Ömer Sarıkaya’nın yaptığı ‘Aylan Bebek’ filminde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun yanında bir çok sürpriz oyuncu da yer aldı. Tanınmış oyuncu Wilma Elles, cesur yürek filminin oyuncusu Mike Mitcell’in yanında, Hürriyet yazarı Hande Fırat, gazeteci Talat Atilla, Kadir Süleyman, Ali Sabri Belaid , Aydan Çakır, Dursun Hazerov ,Gonca Yeşil, Mustafa Ayhan, Eymen Kaya gibi oyuncular yer alıyor.
Gelirinin bir bölümünün mültecilere aktarılacağı filmde, Suriye’de iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan’ın yaşadıklarından yola çıkarak mültecilerin sorunlarına evrensel bir bakış açısı getirmeye çalışılıyor.
Aylan Bebek filminin ilgi çeken karelerinden birisi de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çare aradıkları sahne. İçişleri Bakanı Soylu, filmde “Dünya bizi yalnız bıraksa da, biz insanlığı yalnız bırakmayacağız” dediği sahne ile dünyaya mesaj veriyor. CHP genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu ise, filmde Milletvekili rolünde Aylan Bebek’e sahip çıkmayan Avrupa’ya “Tüm Dünya’nın yüreği mülteci mi oldu?” sorusu ile itiraz ediyor.

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