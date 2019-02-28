HABER

Süleyman Soylu, “Belediyeye PKK’yı musallat etmeyin”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 13:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beylikdüzü’nde kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda, “Kime bakarsanız bakın neyi söylerseniz söyleyin.

Süleyman Soylu, “Belediyeye PKK’yı musallat etmeyin”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Beylikdüzü’nde kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda, “Kime bakarsanız bakın neyi söylerseniz söyleyin. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi’ne PKK’yı musallat etmeyin, bu kadar basit” dedi.
İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Beylikdüzü Royal Davet Salonunda Kanaat önderleri ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programın yapıldığı salona gelen Bakan Soylu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
Konuşmasında yerel seçimlerin ülke refahı ve kalkınması için önemini vurgulayan Soylu, vatandaşlardan destek istedi.
Bakanı Soylu konuşmasında terörle mücadele çalışmalarını anlatarak, "Kime bakarsanız bakın neyi söylerseniz söyleyin. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve Beylikdüzü Belediyesine PKK’yı musallat etmeyin, bu kadar basit. Benim sorumluluğum kadar sizlerin de sorumluluğu var. Bu ülke hepimizin ülkesi ne olur musallat etmeyin. Bunların bu şekilde elde edeceği güç ile atacağı adımları hesap dahi edemeyiz. Öne bir tane adam koyarlar arkasında istedikleri gibi bir dünya dizayn ederler. Bu dağlarda 15 bin terörist vardı şimdi 700 terörist kaldı. Kafalarını çıkartamıyorlar şuanda. Bir taraftan FETÖ ile mücadele ediyoruz, bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz. Bunları heyecan, iman ve koordinasyon ile yapıyoruz. Öyle bir koordinasyon sistemi kurduk ki Cumhuriyet tarihimizin en parlak sonuçlarını alıyoruz. Terörde, asayişte hepsinde en parlak sonuçları alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, “Belediyeye PKK’yı musallat etmeyin”

Süleyman Soylu, “Belediyeye PKK’yı musallat etmeyin”

Süleyman Soylu, “Belediyeye PKK’yı musallat etmeyin”

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
Akşener: Mersin'de kazanacak bir adayımız varAkşener: Mersin'de kazanacak bir adayımız var
Yıldırım’da Cumhur İttifakı mahalle ittifakıyla sahadaYıldırım’da Cumhur İttifakı mahalle ittifakıyla sahada

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.