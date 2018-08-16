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Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kaçak sigara ile gelir sağladığını belirterek 'Alınan her bir dal sigara bile terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır kimse kusura bakmasın' dedi.

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotim Temel Eğitim Sertifika Töreni’ne katıldı. İşte Soylu’nun burada yaptığı konuşmadan satır başları:

"PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirin 1,5 milyar dolar olduğunu ifade etmiştim. Kaçak sigaralarının da PKK’nın elinden geçtiği biliyoruz. Alınan her bir dal sigara bile terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır kimse kusura bakmasın.

Zehiri gelişmiş laboratuvarlarda üretiyorlar. Bunun da doğal güzergahı bizim güzel ülkemizden geçiyor. Geçerken de maalesef bir kısmında bizim ülkemiz hedef oluyor. Avrupa’da yasal hassasiyet de zayıf. Laboratuvarları gelişmiş Avrupa’nın ama kanunları geri kalmış. Her konuda birlik olan Avrupa bu konuda birlik olamıyor. Uyuşturucuyu özgürlük normları için sıkıştırmaya çalışıyorlar. Cezalar ve uygulamalar farklı farklı.

Bizde cezalar onlara göre çok daha ağır. ABD’nin Afganistan’a müdahale ettiği yıl olan 2002’de haşhaş ekim alanı 17 bin hektardı. 2017 yılında ise üretim alanı tam 328 bin hektara çıkmıştır.

BENİ BAĞIŞLASINLAR...

Beni bağışlasınlar teşbihte hata olmaz. Biz olmasan Avrupa’da ayık gezen genç olmayacak. Buradan nakledileceklerin önemli bir bölümünü engellemeye çalışıyoruz.

Benim tecrübemi paylaşayım: Kimseden bize fayda yok. Uyuşturucu konusunda kendi göbeğimiz kendimiz kesmeliyiz.

57 BİN KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLU

Şu anda Türkiye’de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var. 57 bin kişi…

Terör örgütlerinin yegane varlık sebebi uyuşturucu ticaret olacaktır. Bununla topyekun mücadele etmek zorundayız."

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu PKK terör uyuşturucu içişleri bakanı

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
SİĞARALARI UCUZLATIN O ZAMAN BEYFENDİ...
En Çok senin orada görev yapan askerin polisin alıyor . izine gelirken araçlarının bagajlarını doldurup tatilini bedavaya getirenler var .. Jandarma karakolunun içinde uzmanlar , astsubaylar ticaretini yapıyor şırnakta ,hakkaride
genelleme yapma bu yazdiklarindan dolayı pişman olursun
halkla maytap geçiyorsunuz sigara fiyatı 12tl olmuş allahtan korkun aldıgınız verginin hatti hesabı yok almanyada asgari ücret 1500 € 1 paket malbora 6€ 1 ayda 250 paket alabilir bizde ise 133 adet geliyor adeletsizligini burda zaten
BUNU HER ZAMAN SOYLUYORUM ICKI SIGARA TEROR ORGUTLERININ EN BUYUK PARA KAYNAGI AMA SIZE DUSENDE BUNLARIN VERGILERINI ASGARIYE INDIRIP BUNLARA HALKI YONELTMEMEK FIYATI UYGUN OLURSA ZATEN NE IDUGU BELIRSIZ BU SIGARALARI ICKILERI NEDEN ICSINLERKI
sattırmayacaksın o zaman devletimiz her daim bu güce sahiptir evel Allah, yeterki yönetenler milletin ve devletin emanetine sahip çıksınlar...
sen de iki liralık sigarayı 14 tl ye sattirma o zaman
en büyük sevkiyat trabzondan artvinde geliyor o zaman bunların topu pkklı
siz de tekel sigaralarının vergilerini az düşürün. 10 tl den aşağı sigara yok.
@okan_0302 TEKEL KALMADIĞI SATILDI.
tamamda dayı 13 15 tlye yerli sigaramızı satıp milleti başka yollara sevk eden sizlersiniz. devlet fedakarlık yaparsa millet zaten ne kaçak sigara ne kaçak mazotla uğraşır,balık baştan kokar.
Önünü alamayarak ben su taşıyorum bari siz taşımayın diyor sucu bakan
Bu adam da terör korkutmacası ile tiryakilerin cebine göz dikti...Kaçak sıgara ile mucadele edeceksen piyasada satılan sıgaralardaki vergiyi sıfırlat tek bir dal kaçak sıgara alıp içen olmaz
o zaman sizleri kilistki halep pasajına davet ediyorum. bu yörenin kaçak sigara borsasına. önünde polislerin gezdiği ama içerisinde her türlü kaçak sigaranın satıldığı pasaja buyurun
eeeeeeeeeee bu sigaraları akp liler içiyor? organize edenlerin diğer yarısı da akp liler... bu tür işleri en çok akp lilerde sever, organize eder.... içenleri ve satanları alın içeri... dışarıda seçmeniniz kalmaz... hapishaneler yetmez...
sayın Soylu Antalya nın yarısı tütüncü ve kaçak sigara satıyor. dükkan açıyor. bu yasal mı beki
kutudaki dolarlar vatan haini mi ?
Askerliğimi mardin 70 inci Mkz Piyade Tugayı nda yaptım. Çarşı da hemen her dükkanda kaçak sigara satışı var. Denetimi artıracaksınız, kimse kusura bakmasın!
kusura bakma ama kaçakçılığı siz teşvik ediyonuz,vergi üstüne vergi koyarsanız kaçakçılık başlar
tamam dogru olabilir kabul. peki niye bu ulkede insanlar kacak sgara aliyor zorunluluktan. sarma sgara zorunluluktan. indirin vergileri 5 liradan normal sgara alalim daha iyi olmazmi
HANGİ MALDA BİNDİRİLMİŞ FAHİŞ FİYAT VARSA ONUN KAÇAKÇILIĞI YAPILIR. DEVLETİN HABERİ OLMADAN DA KAÇAKÇILIK ZOR YAPILIR. NUTUK ÇEKMEK İÇİN HİKAYE ANLATIYOR BAKAN BEY. HER SOKAKTA AÇIK TÜTÜNCÜ OLDU. BUNLARI KİM DENETLİYOR...?
Boş yapma, millette paramı bıraktınız, ucuzlatın sizde o zaman sigarayı da almasın millet
İyi güzelde Eminönü tahta kalede polisin, zabıtanın gözüönünde hersey satılıyor, pazarlarda heryerde satılıyor almayın diyor sunuz? Önce sattırmayın göz yummayın, önceden TV de basında hep yakalandıye haber cıkardı, son yıllarda hiç kaçak sigara alkol yakalanmıyor bunun nedenını bulmak gerekli
SINIR SİZİN ELİNİZDE VE SINIRDAN GEÇİYORLAR. GEÇİRTMEYİN. TEKELİ NEDEN KAPATTINIZ PARA BASIYORDU. ŞİMDİKİ FİYATLA BİR KİLO TÜTÜNÜ 15 TL AL PAKETİ ON TL DEN 50 PAKET BİR KİLO EDER SAT 500 TL YE. TEKEL ZARAR EDİYOR DİYEREK, TEKELE NASIL KIYDINIZ. EKONOMİMİZİN DÜZELMESİ İÇİN ÜRETİM ŞART AMA FABRIKALARIMIZI HEP ÖZELLEŞTİRDİNİZ. TEKELİN YERİ OKUL SÜMERBANKIN YERİ EV OLDU. ÖZELLEŞTİRİRKEN NEDEN FABRIKALAR ÇALIŞTIRILACAK KAPANMAYACAK DİYE NEDEN MADDE KOYMADINIZ.
millet ac aç. birak bari cigarayi ucuza alsın
sayın bakanım haklısın o konuda türk tütünlerinin suyumu çıktı fiyatlarını düşürün millet bu zıkkımı içmeye içiyor en azından ülke kazansın. fiyatları yükseltmeyle sigara bırakma oranının alakası yok. Tütünde bile amerikan blend ve jti götürüyor parayı çıkarın tekel ürünlerini verin.
Sayın bakan siz vergi alacak diye 10 tl yapiyosunuz fakir fukara mecbur kalıyor hep derim kaçak almaya halkı devlet teşvik.eder benzin 6.5 tl kacak benzin 4 tl sözünüz çok doğru ama.bazende iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına.batırın sizi 1600 tl ile 700 tl kiralık evde 2 çocukla yasama davet ediyorum,simdi sazanlar diyebilir.bırakın ozaman devlette satmasın
SAYIN BAKANIM SİGARA FİYATLARINI İNDİRİN İNSANLAR ARADA 2 TL FARK VAR AMA EVDE 3 KİŞİ Sİ GARA İÇENLER FARK 6 TL BU DA DAR GELİRLİ VATANDAŞA CAZİP GELİYOR KAÇAK MAZOTTA ÖYLE FİYAT YÜKSELDİKCE İNSANLAR KENDİNİ KAÇAĞIN İÇİNDE BULUYOR
sen tekel sigaralarına zam yap sonrada kaçak alma diyorsun ucuzlatın o zaman
Vergileri makul seviyeye çekilirse kimse almaz kaçak sigara veya da tütün..
İstanbul da her sokak arasında açılmış kaçak sigara ve tütün satan tükkanlar var,bunlara ruhsatı kim verdi ise galiba devletin haberi yok bunlardan..
milletçe en güçlü durmamız gereken bir süreç, mümkün olduğunca sadece yerli malı kullanırsak, mutlaka düşmanların canı yanacaktır.En azından kolay lokma olarak görmekten vazgeçecekler.
Doğu ve güneydoğuda görevli ! Asker ve Polislerin çoğunluğu ucuz diye Prestij marka kaçak sigaradan içiyorlar. İzine gider iken karton karton memleketlerine hediye götürenler dahi var.
Lagaluga yok o zaman Alkol ve sigarada ÖTV yi kaldıracaksınız olay bitecek
KALDIRIN SIGARANIN ÖTEVESİNİ OZAMAN HEM EKONOMİ DAHADA CANLANIR HEMDE KAÇAGIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUNUR YANLIŞMIYIM ????????????
Alan da, satan da, satılmasına göz yuman da, hizmet ediyor pekekeye... Düşürün vergileri düşsün sigara fiyatları gör bakalım kaçak sigaraya tenezzül eden var mı?... Kabul edin kaçak sigara içenler geliri az olduğu için kaçak sigaraya yöneliyor.
Çok doğru sayın soylu güzel tespit
yalova da çingene pazarında polisler - zabıtalar dahil her kez alıyor.i hbar ettim kimse ilgilenmiyor.cevap teknik takiba alıyoruz....palavra plavra palavra
Günaydın yenimi fark edildi. Devlet gerekli tedbirleri alsın her yerde peynir ekmek gibi serbest satılıyor.
istanbulda her köşe başında bir kaçak sigara satıcısı var polis bile hem bakıyor hemde yanından geçiyor adamlar seyyar büfe yapmışlar köşe başlarını....özellikle samandıra sultangazi gazi mah alibeyköycezgiztopel cad. küçükçekmece sefaköy.cennet...kartal pendik...
sayın bakanım sigara fiyatlarında düşüş yapılması gerekiyor
çok doğru kim alıyorsa onuda cezalandırmalı
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