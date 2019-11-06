Süleyman Soylu: Biz kimsenin DAEŞ mensubunun oteli değiliz, yabancı DAEŞ'liler ülkelerine gönderilecek

"Yabancı ülkeler, DEAŞ mensuplarını vatandaşlıktan çıkararak ülkelerine geri kabul etmeme yoluna gidiyor. Bu sadece Hollanda'nın ortaya koyduğu süreç değil, İngiltere de yapıyor. İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor. Yani vatansız bir hale getiriyor. Bizim elimizde sadece Hollandalı değil İngiliz vatandaşı olup DAEŞ mensubu olan veya başka ülkelerin vatandaşı olup o ülkelerin kabul etmediği ya da vatandaşlıktan çıkardığı kişiler mevcut.

"Bu bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini, ben nereme koyayım senin teröristini. Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz.

"Diyelim ki cezaevinde bir müddet tuttum. Adam cezaevinden çıktı. Senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim?"

"Yabancı IŞİD'liler Fırat Kalkanı bölgesine gönderiliyor"

Soylu, Rasulayn ve Tel Abyad'da yakalanan yabancı IŞİD'lilerin Fırat Kalkanı bölgesindeki cezaevlerine götürüldüğünü, bazılarının geri gönderme merkezlerinde tutulduğunu ve sonraki aşamada ülkelerine gönderileceğini söyledi:

"Sadece kendi ülkelerinde idam cezası varsa bu konuda biraz daha dikkatli davranıyoruz. Ama ölüm tehlikesi varsa bu uluslararası kurallar çerçevesinde belirlenmiş bir süreçtir. Onlar da Geri Gönderme Merkezleri'nde ya da adalete intikal etmişse hapishanelerde duruyorlar. Bunu elimizdeki yabancı teröristlerin uyruğuna göre halletmeye çalışıyoruz."

Türk vatandaşı olan IŞİD'lilerle ise önce mülakat yapıldığını, ardından savcılığa teslim edildiğini söyledi.

60 bin Suriyeli İstanbul'dan farklı illere gönderildi

Soylu, kayıt oldukları şehirlerde yaşamayan Suriyeli göçmenlerin bu şehirlere dönmesi için son günün geldiği hatırlatıldığında, İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili bazı rakamlar verdi.