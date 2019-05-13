Süleyman Soylu: Bugün İstanbul'u veren, hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir

Bağcılar Meydanı'nda kurulan Ramazan Etkinlik Alanı'nda konuşma yapan İçişleri B kanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'daki seçimin önemli olduğunu belirterek "Amerika'sı da Avrupa'sı da bu seçime gözünü dikmiş durumda. Kandil de gözünü bu seçime dikmiş durumda. Herkes üst üste açıklamalar yapıyor. Herkesin tarafı belli, Allah şahit bizim tarafımız da belli. İnşallah milletimizin tarafı da belli. 50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye'ye dışardan yön vermeye çalışanlara gerekli cevabı vermenizi istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Devlet yönettiklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

'KOLTUĞUN CANI ÇIKSIN...'

"Eğer kendi hakkımızı savunamayacaksak, kendi hukukumuzu savunamayacaksak vatandaşın hakkını, hukukunu nasıl savunacağız, Allah'ınızı severseniz? Mahalle baskısı oluştursunlar, gazetelerle, televizyonlarla üzerimize gelsinler, sosyal medyalardan hakaretler etsinler, biz de aman bize bir şey yapmasınlar da ne olursa olsun İstanbul'u da verelim. Bugün İstanbul'u veren hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir, aman ben bu koltukta kalayım. Koltuğun canı çıksın da bu milletin hakkına bir zeval gelmesin, hepsi budur."