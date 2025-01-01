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Süleyman Soylu, 'Büyük Filistin Yürüyüşü'ne katıldı! "İstanbul'dan Gazze direnişine selam olsun"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.01.2025 20:39
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İstanbul'da Filistin'e destek buluşmasında yürüyen eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, siyasilerle değil, kalabalığın içerisinde yürüdü. O anlara ilişkin fotoğrafları X hesabından paylaşan Soylu ise paylaşımında "İstanbul'dan Gazze direnişine selam olsun, insanlığı öldürenlere lanet olsun… Ayasofya'dan Emevi Camii'ne, Mescid-i Aksa'ya selam olsun" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, 'Büyük Filistin Yürüyüşü'ne katıldı! "İstanbul'dan Gazze direnişine selam olsun"

‘Büyük Filistin Yürüyüşü’ için binlerce kişi Galata Köprüsü’nde buluştu. Yürüyüşe katılanlar arasında eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da yer aldı. Soylu binlerce kişiyle birlikte Galata'ya doğru hareket etti.

Soylu'nun kalabalığın içerisinde yürümesi, yürüyüşe katılan diğer siyasetçilerle yan yana fotoğraf paylaşmaması dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflar paylaşan Soylu, "İstanbul’dan Gazze direnişine selam olsun, insanlığı öldürenlere lanet olsun… Ayasofya’dan Emevi Camii’ne, Mescid-i Aksa’ya selam olsun." notunu düştü.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu ak parti
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