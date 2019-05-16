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Süleyman Soylu Çatalca’da esnaf ziyaretinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

23 Haziran İstanbul seçim çalışmaları kapsamında Çatalca’da bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnaf ziyaretleri sırasında “Her şey güzel olacak” diyen bir vatandaşa "Her şey daha güzel olacak" diye yanıt verdi.

Süleyman Soylu Çatalca’da esnaf ziyaretinde bulundu

23 Haziran İstanbul seçim çalışmaları kapsamında Çatalca’da bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnaf ziyaretleri sırasında “Her şey güzel olacak” diyen bir vatandaşa "Her şey daha güzel olacak" diye yanıt verdi. Çatalca Belediyesi’ni de ziyaret eden Soylu, yeni başkan Mesut Üner’e de tebrik ziyaretinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri kapsamında Çatalca’da esnaf ziyaretinde bulunarak AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için destek istedi. Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinde Çatalca’yı kazanan AK Parti Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’i de makamında ziyarette bulunarak tebriklerini iletti. Daha sonra ilçe merkezinde esnafları ziyaret eden Soylu, birlik, beraberlik ve istikrarın sürmesi için destek istedi. Esnaf ziyaretleri esnasında “Her şey güzel olacak” diyen bir vatandaşa "Her şey daha güzel olacak" diye yanıt verdi.
İlçe merkezinde esnafı tek tek gezerek ziyarette bulunan Soylu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. ziyaretleri sırasında esnafın sıcak sohbeti ile karşılanan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmedi. Ardından iş yerlerinde çalışan esnaf ile kısa süreli sohbet gerçekleştirerek, dışarıda kendisini bekleyen çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Süleyman Soylu Çatalca’da esnaf ziyaretinde bulundu

Süleyman Soylu Çatalca’da esnaf ziyaretinde bulundu

Süleyman Soylu Çatalca’da esnaf ziyaretinde bulundu

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