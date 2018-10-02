HABER

Süleyman Soylu'dan ABD açıklaması: Kandil'e geliyor, tek tek anlatıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'ye tepki göstererek "Stratejik ortağımız ABD, Kandil’e geliyor orada sadece yeni silahları tanıtmıyor. Orada aynı zamanda medyanın nasıl kullanılması gerektiğini, nasıl psikolojik harp yapılması gerektiğini tek tek anlatıyor" dedi.

Süleyman Soylu'dan ABD açıklaması: Kandil'e geliyor, tek tek anlatıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde kameralar karşısında geçti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Devletlerin istihbarat servisleri üzerinden terör örgütlerine destek verdiğini açıklayan Süleyman Soylu, Amerika'nın adını açık açık söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE EĞİTMENLER..."

İçişleri Bakanı Soylu, "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor. Silah ve para desteği sağlıyor.

"AMERİKALILAR KANDİL'E SİLAH EĞİTİMİ VERİYOR"

Stratejik ortağımız Amerika'nın vatandaşları Kandil'e gidiyor. Silah eğitimi verip, medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker anlatıyor. Bütün detaylarıyla..." şeklinde konuştu.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
CHP bu sözlerle karışacak! Kartal Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriCHP bu sözlerle karışacak! Kartal Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesle gizli konuşma!Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesle gizli konuşma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu ABD Kandil

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener: Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz

Meral Akşener: Milliyetçiden saray paspası olmaz, olamaz

CHP bu sözlerle karışacak! Kartal Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

CHP bu sözlerle karışacak! Kartal Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesle gizli konuşma!

Erdoğan ile Bahçeli arasında kısık sesle gizli konuşma!

'Yerel seçim kozu' deyip çok konuşulacak ismi açıkladı

'Yerel seçim kozu' deyip çok konuşulacak ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.