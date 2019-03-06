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Süleyman Soylu: Tespit ettik, HDP her yönüyle destek veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Soylu, CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakla ilgili olarak, "Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor" dedi. Soylu ayrıca, 2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalmanın yüzde 88,1 olduğunu açıkladı. Soylu, "İlk kez söylüyorum, PKK'ya yönelik olarak İran ile ortak operasyon yapacağız" diye konuştu.

Süleyman Soylu: Tespit ettik, HDP her yönüyle destek veriyor

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır" dedi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesidir.

"TÜRKİYE'YE 4.5 YILI ZEHİR ZİNDAN EDER"

31 Mart'ta zayıf çıkarsak, HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir zindan eder.

"HDP HER YÖNÜYLE DESTEK VERİYOR"

Bizim yaptığımız tespitlerde, bu ittifaka HDP her yönüyle destek veriyor.

94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten.

'BEKA' TARTIŞMASI

Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?

HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş.

"KAYYUM MEMNUNİYETİ"

Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde. Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur.

"GÖREVDEN ALMA BİR TEDBİRDİR"

Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir.

(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesinde, Sur Belediyesinde, bugün Erciş Belediyesinde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün belediyelerde artık PKK'nın bir temsilcisi, Kandil'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK'ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız.

Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı.

OLAYLARDAKİ AZALMA ORANI DİKKAT ÇEKTİ

2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalma yüzde 88,1. Siyasi etkinliklere 2014 seçimlerinde 1 Ocak'la 6 Mart arası 3 milyon 671 bin katılım olmuş, şu anda 4 milyon 780 bin. Yani çok daha fazla insan siyasal etkinliklere katılıyor ve müdahale oranımız da yüzde 2,6'dan yüzde 0,5'e düşmüş. Seçim olayı 2014'te 581 tane olmuş, bu dönem 237'ye düşmüş.

ORTAK OPERASYON

İlk kez söylüyorum. PKK'ya yönelik olarak İran ile ortak operasyon yapacağız.

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