HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süleyman Soylu'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: "Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır, PKK terör örgütü lağvedilecektir"

Süleyman Soylu'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: "Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır, PKK terör örgütü lağvedilecektir"

05.11.2024 19:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı gündemdeki yerini korurken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da destek geldi. Bahçeli'nin çıkışının Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Soylu, "Türkiye oyun değiştirmelidir ve oyun değiştirecektir. PKK terör örgütü lağvedilecektir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: "Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır, PKK terör örgütü lağvedilecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” açıklamasının yankıları sürüyor. Partisinin TBMM'deki son grup toplantısında da çağrısını yineleyen Bahçeli "Bölücü teröre karşı aynı cephedeyiz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvedildiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, bunları teker teker söylesin, ak koyun kara koyun ortaya çıksın, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ SINAYACAKLAR"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, SuperHaber Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt'a açıklamalar yaptı. Soylu, "Terör örgütleri ABD'nin bebeğidir. Türkiye'yi sınayacaklar. Terörle sınayacaklar, bölünmeyle sınayacaklar, ekonomik amborgalarla, savunma sanayindeki yoksunluklarla sınamaya çalışacaklar. Bu ülkede Türkler Kürtler hep birlikte kardeş olarak yaşadığı andan itibaren sadece bu coğrafyanın değil dünyanın kaderini değiştirir." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-11-05 194258

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ LAĞVEDİLECEKTİR"

Bahçeli'nin çıkışını değerlendiren Soylu, "Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu ve söylediği son çıkış Türkiye'nin önüne konulmuş büyük bir fırsattır. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Türkiye'ye yön değiştirmişlerdir. Türkiye oyun değiştirmelidir ve oyun değiştirecektir. PKK terör örgütü lağvedilecektir." ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
En Çok Okunan Haberler
Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etmişti! Rusya'dan açıklama geldi; "Şu anda inceleniyor..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etmişti! Rusya'dan açıklama geldi; "Şu anda inceleniyor..."

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

PKK yöneticisi ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! AK Partili Hüseyin Yayman sessizliğini bozdu

PKK yöneticisi ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! AK Partili Hüseyin Yayman sessizliğini bozdu

Akraba ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 kardeş öldü, 1'i ağır 2 yaralı

Akraba ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 kardeş öldü, 1'i ağır 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.