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Süleyman Soylu'dan Cemal Enginyurt'a zehir zemberek sözler: 'Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 10:19
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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'a Soylu'dan yanıt geldi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı üzerinden eleştiriler yönelten Enginyurt için Soylu, "Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Cemal Enginyurt'a zehir zemberek sözler: 'Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar'

TBMM yine hareketli günlere sahne oluyor. Bütçe görüşmeleri sert eleştiriler ve protestolara sahne olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde eski bakan Süleyman Soylu'yu eleştiren Cemal Enginyurt'un sözleri dikkat çekmişti. Soylu, kendisini hedef alan Enginyurt için sessiz kalmadı.

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Sosyal medya hesabından hem Enginyurt'un konuşmasını hem de Enginyurt'un eski paylaşımlarını hatırlatan Soylu, "Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur." ifadelerini kullandı.

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Enginyurt'a yanıt veren Soylu şu ifadeleri kullandı;

Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki pkk’lı terörist sayısının 2023 Mayıs’ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı terörle mücadeleye saygımızın zorunluluğudur.

📌O gün 77 olan yurt içindeki (dağdaki terörist sayısı) bugün yarısıdır. Bu sayılar Genelkurmay, MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından yılda iki kez yapılan tesbitler sonucu belli olur.

📌Oysa bütçede belirtilen rakam ise, tüm terör örgütleri ile mücadelede şehir ve kırsalda gözaltına alınan, tutuklanan, ölü olarak ele geçirilen ve teslim olup etkisiz hale getirilenlerin toplam sayısıdır (1381).

📌Kahramanlarımızın fedakarlıklarını, devlet ve millet karşıtlarıyla sabah akşam çığırtkanlık yapanlara, kumar masalarına, borsa spekülatörlerine ve iş takipçilerine meze yaptırmayız.

📌Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur.

📌Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler.

Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar.

Anahtar Kelimeler:
Cemal Enginyurt Süleyman Soylu tbmm
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