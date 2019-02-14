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Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:04 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Neymiş Apo için HDP’li milletvekilleri yürüyecekmiş. Ne oldu? ‘Yürütürsek adam değiliz’ dedik, betona oturdular mı… Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin, PKK’nın uşağısın ve oyuncağısın” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’yi eleştirerek, “Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin, PKK’nın uşağısın ve oyuncağısın” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde AK Parti’nin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Burada halka seslenen Soylu, HDP’li milletvekillerine bölücü terör örgütü PKK’ya verdikleri destek nedeniyle tepki gösterdi. Soylu, “Neymiş Apo için HDP’li milletvekilleri yürüyecekmiş. Ne oldu? ‘Yürütürsek adam değiliz’ dedik, betona oturdular mı. Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil’in milletvekilisin, PKK’nın vekilisin, PKK’nın uşağısın ve oyuncağısın” ifadelerini kullandı.

FETÖ’ye yönelik operasyonlara ağırlık verileceğini söyleyen Soylu, “FETÖ ile mücadele ediyor muyuz? Siz 31 Mart’tan sonra onlara neler yapacağımızı bir görün” dedi.

“PKK’NIN ŞAH DAMARINI KESTİK”

Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün terörle mücadele ediyoruz. PKK’nın şah damarını kestik. Bilmenizi istiyorum belini kırdık. Sadece burada değil. ABD diyecek ki ‘Afrin’e girme’, girdik ne oldu? Kim ne derse desin hükümetimizin kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın talimatı, terör neredeyse başını ezeceğiz. Milletimizi bu beladan kurtaracağız. Bakın DEAŞ ile PYD anlaşmış durumda. 100 esiri bırakma karşılığında DEAŞ, Türkiye’ye bomba geçiriyor, PKK/PYD’de veriyor. Deyrizor’da petrolde anlaşıyorlar. ABD, DEAŞ’ı da, PYD’yi de, PKK’yı da koruyor. Hiç merak etmeyin 31 Mart’tan bizi güçlü çıkartın.” (İHA)

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Süleyman Soylu HDP İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ve bir devlet bakanı! insanların yaşamlarının devamını sağlamakla mükelleftir. Sokak ağzıyla bir yere varılmaz.
Ülkede 25 milyon pkk li 25 milyon fetöcü 25 milyon sebze meyve teröristi 5 milyonda soylu gibi .haramda gözü olmayan dediğinden dönmeyen dün küfrettiğinin bu gün secdesi bilen insanlar varken bu milletin sırtı yere gelmez.yürü be soylu soslu adam kim tutar seni.
31 marti niye bekliyorsun yap gerekeni
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