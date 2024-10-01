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Süleyman Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Dünyaya bir bilge lider seslendi Allah razı olsun'

01.10.2024 16:36
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM açılışında yaptığı konuşma sonrası bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis açılışında İsrail'in işgalci tutumunu sert bir dille eleştirip dünyayı tepki vermeye çağırmıştı.

Süleyman Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Dünyaya bir bilge lider seslendi Allah razı olsun'

Süleyman Soylu, paylaşımında Erdoğan'ın söylemlerinin altını çizerek 'Bugün dünyaya bir bilge lider seslendi.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlara içinin kan ağladığını söylerken '360 gün oldu 42 bin kardeşimiz alçakça şehit edildi. 360 gündür bırakın İsrail'i caydırmayı, dünya müşterek bir tavır bile sergilenmedi.' ifadelerini kullandı.

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SÜLEYMAN SOYLU'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: ALLAH RAZI OLSUN!

Bu sözlerden sonra paylaşım yapan Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

'Bugün TBMM’den dünyaya bir “Bilge Lider” seslendi.
Bugün TBMM’de dünyaya bir “Baba” seslendi
Bugün TBMM’den dünyaya bir “İnsan” seslendi
Allah razı olsun
Bilge Lider Recep Tayyip Erdoğan' paylaşımı yaptı.

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Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
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