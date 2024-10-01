Süleyman Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Dünyaya bir bilge lider seslendi Allah razı olsun'

Süleyman Soylu, paylaşımında Erdoğan'ın söylemlerinin altını çizerek 'Bugün dünyaya bir bilge lider seslendi.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlara içinin kan ağladığını söylerken '360 gün oldu 42 bin kardeşimiz alçakça şehit edildi. 360 gündür bırakın İsrail'i caydırmayı, dünya müşterek bir tavır bile sergilenmedi.' ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: ALLAH RAZI OLSUN!

Bu sözlerden sonra paylaşım yapan Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

'Bugün TBMM’den dünyaya bir “Bilge Lider” seslendi.

Bugün TBMM’de dünyaya bir “Baba” seslendi

Bugün TBMM’den dünyaya bir “İnsan” seslendi

Allah razı olsun

Bilge Lider Recep Tayyip Erdoğan' paylaşımı yaptı.