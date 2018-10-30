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Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki: Namussuz bir çarpıtma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel'in Türk askerinin yeni tip soğuk iklim kıyafetleri ile ilgili açıklamalarını haberleştiren Cumhuriyet gazetesine sert tepki gösterdi. Cumhuriyet'in 'Komutan canlı yayında açıkladı: Yeni soğuk iklim kıyafeti geçen hafta gönderilmiş' başlığı ile geçtiği habere tepki gösteren Bakan Soylu, attığı tweet'te sert ifadeler kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında Türk askerinin operasyonlarda giydiği kış donanımı kıyafetlerini tanıtan Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel'in açıklamalarını haberleştiren Cumhuriyet gazetesine sert tepki gösterdi.

Cumhuriyet gazetesinin 'Komutan canlı yayında açıkladı: Yeni soğuk iklim kıyafeti geçen hafta gönderilmiş' başlıklı haberini Twitter hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, "Cumhuriyet gazetesi namussuz bir çarpıtma yapmıştır! Münir Paşa’nın geçen hafta gönderildi dediği, Ar-Ge’si yeni bitmiş, çok daha üst kademe teçhizatlardır. Buradan mevcut kışlıkların olmadığı, soğuğa karşı yeterli olmadığı anlamını çıkarmak, öncesini dinlememek zavallılıktır!" notunu düştü.

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JANDARMA LOJİSTİK KOMUTANI MÜNİR GÜZEL NELER SÖYLEDİ?

Jandarma Lojistik Komutanı Münir Güzel, 26 Ekim'de, Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasının ardından gündeme gelen askeri kamuflajlar ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Cumhuriyet'in haberine göre, Askeri kamuflajların eksi 40 dereceye kadar koruma sağladığını ifade eden Güzel, yeni tip soğuk iklim kıyafetinin tüm birliklere geçen hafta itibariyle gönderildiğini kaydetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün düzenlediği basın toplantısında ise Tunceli'deki operasyonların 1 Ekim tarihinde başladığını söyledi.

"YENİ TİP SOĞUK İKLİM KIYAFETLERİ GEÇEN HAFTA TÜM BİRLİKLERE GÖNDERİLDİ"

Güzel'in açıklamaları şöyle:

Soğuk iklim elbisesi, eldiveni ve botu giymiş vaziyette. Balistik yelekli, balistik başlık ve tüfeği ile birlikte. Soğuk iklim kıyafetinden ayrı olarak, çift katlı mont ve kar başlığı kullanılmaktadır. Ayrıca yağışlı havalarda korunmak için panço kıyafetimiz mevcuttur. Kolların ıslanmadan etkilenmesini önlemek amacıyla kolluk ve dizlerin ıslanmaması için dizlikler mevcuttur. Hepsini birlikte kullandığımızda eksi 40'a kadar koruma sağlamaktadır. Tabi bunun içliklerini de düşünürsek bu koruma rahatlıkla sağlanabilmektedir. Yine karlı havalarda hem kamuflajı, hem de soğuk iklim elbisesi ile birlikte korumayı sağlayıcı kar elbisesi, mühimmat yeleği, kar botu ve kar başlığı, sırt çantası dahil karlı ortamlara uygun halde dönüştürülmüştür. Eksi 12 ve eksi 40 derece koruma sağlayan uyku tulumları mevcut. Dağ çadırlarımız mevcut. Ayrıca bunlara ilave olarak yeni tip soğuk iklim kıyafeti tüm birliklerimize geçen hafta itibariyle gönderildi. Pusu ve mevzi görevlerinde giyebilmeleri için giyilebilir uyku tulumu için tedarik çalışmalarına başladık. Bunlara ilave olarak kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcuttur.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
sen cokmu namuslusun de get isine soysuz olayin üstüne gidecegiz de herkes inansin anca sallama ile is yapmaya calisiyorsun utanmaz herif seni.
Devlet şeysi. Şimdi tek yaptığınız ağız dolusu hakaret onu biliyoruzda. Neden sizin iktidarınızda butür insanı üzen kurumlarda olaylar tavan yaptı. Sizin seçtiğiniz idareciler sadece padişahım çok yaşa diyor.ama iş idareye gelince fos.
@ferhatper gazeteciyi bırak işini yap.. dondu gencecik insanlar ..herkesin hersey deme hakkı var senin yok...hele sana ters dusuncede biri bişey demesin.. butun argo laflar ortada..yakısmaz bakana...reklamı didişmeyi bırakın işinize bakın
sana birde bakan diyorlar yiyorsa komutana sorsana kışlıklar geçen haftamı dağıtılmış gücünüz savunmasız basına yetiyor
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