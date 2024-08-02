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Süleyman Soylu’dan dokunulmazlık kararı sonrası ilk açıklama: ‘Biz namusumuzu yolda bulmadık’

02.08.2024 07:53
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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yaptıktan sonra ilk kez konuştu. Hakkındaki iddialar üzerine attığı dokunulmazlık hamlesi ile rest çeken Soylu “Biz namusumuzu yolda bulmadık” dedi.

Süleyman Soylu’dan dokunulmazlık kararı sonrası ilk açıklama: ‘Biz namusumuzu yolda bulmadık’

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis Başkanlığına başvurdu. İçişleri Bakanlığı’ndan ayrıldıktan sonra hakkındaki iddialar üzerine Soylu, 26 Temmuz Cuma günü TBMM Başkanlığına dilekçeyle başvurarak yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

“BİZ NAMUSUMUZU YOLDA BULMADIK”

Süleyman Soylu Halk TV’ye dokunulmazlığını kaldırılmasının istemesi ile ilgili kısa bir açıklamada bulunarak “Karnımdan hiç konuşmadım çok açık yazdım. Bu açık bir dilekçe açık bir başvuru. Zamanı yok. İstedikleri zaman hangi bilgi ve belge ile gelirlerse açığım demek. Biz namusumuzu yolda bulmadık” ifadelerini kullandı.

Dilekçesini Meclis'e sundu! "Dokunulmazlığımı kaldırın" Dilekçesini Meclis'e sundu! "Dokunulmazlığımı kaldırın"

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu dokunulmazlık
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