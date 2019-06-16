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Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

SEÇİM HABERLERİ  | 16.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul seçimleriyle ilgili "Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez. Biz bu olanların hepsini gördük. Bunu bir daha yaşamak ve tattırmak isteyenlere fırsat vermemek gerekir." dedi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Soylu, "PKK İstanbul'a sızmaya çalışacak ben aval aval bakacaksam, bu borçlarımızı bu dünyada değil öbür dünyada da ödeyemeyiz. PKK onun üzerinden İstanbul’a sızmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

Samsun Alaçam Dernekler Federasyonu’nun Arnavutköy Bolluca’da düzenlediği 27. Yağlı Güreş ve Keşkek Şöleni’nde konuşan Soylu, Türkiye’de geçen kış, patates soğan fiyatları üzerinden hükümeti düşürmek isteyenlerin olduğunu söyledi.

Soylu, son dönemde Türkiye'ye yönelik döviz kuru operasyonu ve S400 krizine de değinerek, şöyle konuştu:

"Biz bir yerde para mı kaybettik? Ülke olarak bir yerde yanlış mı yaptık? Hayır. 1980 öncesinde ABD bizden haracını aldı, yüzde 200-250 devalüasyonla. 28 Şubat öncesinde ABD bizden haracını aldı, yüzde 200-250 devalüasyonla beraber. Son 7-8 yıldır 'Hadi bakalım biraz biriktirdiniz, haracımızı istiyoruz' diyorlar. Saldırılar da bu yüzden oldu. Allah şahittir biz bu Amerika'ya haraç vermeyeceğiz. Onun için millet olarak direniyoruz. O yıllarda terörle beraber belimizi büktüler. Bugün evlatlarımız Şırnak'ta Cehennem Deresi'nde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Bu dağlarda 12-15 bin terörist vardı. Bugün 600 teröriste düştü. Sadece profesyonelleşme ile değil, İHA'mız olmasaydı, Atak helikopterimiz, yerli mühimmatımız olmasaydı yapamazdı. Bize diyorlar ki 'Ayaklarınızın üzerinde durmayın.' Onların inadına hem onlara haraç vermeyeceğiz hem de sadece ülkemizi değil onların karıştırmak istediği bölgemizi gül bahçesine çevireceğiz."

24 Haziran ve 31 Mart'ta vatandaşların kendilerine verdiği yüksek destekle üzerlerindeki sorumluluğun farklında olduklarını ifade eden Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için de destek istedi.

İstanbul'un güçlü ve önemli bir şehir olduğunu belirten Soylu, "İstanbul sadece bize ait değildir. Bugün eğer Bakü'de insanlar bir ümitsizliğe kapılacaklarsa, ellerini uzatacakları ümit edecekleri şehir burasıdır. Bağdat'ın, Halep’in ümidi İstanbul'dur. Bosna'nın Kosova'nın ümidi İstanbul'dur. Bağdat'ın, Kerkük'ün, Telafer’in ümidi İstanbul'dur. Bugün Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ümidi İstanbul'dur. İstanbul, medeniyetimizin başkentidir. Bu medeniyetimizin değerlerinden anlamayanlara, Süleymaniye'den anlamayanlara, Eyüpsultan'ı içselleştiremeyenler, onun bu şehrin manevi sahibi olduğunu bilmeyenlere, Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez. Biz bu olanların hepsini gördük. Bunu bir daha yaşamak ve tattırmak isteyenlere fırsat vermemek gerekir."

Vatandaşlardan, Türkiye'nin güvenliği ve huzuru için kendilerinden hesap sormalarını isteyen Soylu, bugün İstanbul'da insanların güven içerisinde yaşadığını kaydetti.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu da eleştiren Soylu, şunları aktardı:

"Ekrem İmamoğlu diyor ki; 'İstanbul'da ne işin var?' Ben İstanbul'da ne işim olduğunu biliyorum. Benim borcum var. Bu ülkenin huzurunu sağlamak için şehit olan Aybüke öğretmene borcum var. Bedirhan bebeğimize, Necmettin öğretmenimize borcumuz var. Eren Bülbül kardeşimize borcumuz var. Kendisini bu memlekete feda eden kardeşlerimize borcumuz var. PKK İstanbul'a sızmaya çalışacak ben aval aval bakacaksam, bu borçlarımızı bu dünyada değil öbür dünyada da ödeyemeyiz. PKK onun üzerinden İstanbul’a sızmaya çalışıyor."

Şenliğe, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Alaçam Dernekleri Federasyonu Başkanı Sefer Aksoy da katılarak selamlama konuşması yaptı.

(AA)

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Süleyman Soylu PKK bakanı Ekrem İmamoğlu

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