Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki!

"Biz bir yerde para mı kaybettik? Ülke olarak bir yerde yanlış mı yaptık? Hayır. 1980 öncesinde ABD bizden haracını aldı, yüzde 200-250 devalüasyonla. 28 Şubat öncesinde ABD bizden haracını aldı, yüzde 200-250 devalüasyonla beraber. Son 7-8 yıldır 'Hadi bakalım biraz biriktirdiniz, haracımızı istiyoruz' diyorlar. Saldırılar da bu yüzden oldu. Allah şahittir biz bu Amerika'ya haraç vermeyeceğiz. Onun için millet olarak direniyoruz. O yıllarda terörle beraber belimizi büktüler. Bugün evlatlarımız Şırnak'ta Cehennem Deresi'nde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Bu dağlarda 12-15 bin terörist vardı. Bugün 600 teröriste düştü. Sadece profesyonelleşme ile değil, İHA'mız olmasaydı, Atak helikopterimiz, yerli mühimmatımız olmasaydı yapamazdı. Bize diyorlar ki 'Ayaklarınızın üzerinde durmayın.' Onların inadına hem onlara haraç vermeyeceğiz hem de sadece ülkemizi değil onların karıştırmak istediği bölgemizi gül bahçesine çevireceğiz."

24 Haziran ve 31 Mart'ta vatandaşların kendilerine verdiği yüksek destekle üzerlerindeki sorumluluğun farklında olduklarını ifade eden Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için de destek istedi.

İstanbul'un güçlü ve önemli bir şehir olduğunu belirten Soylu, "İstanbul sadece bize ait değildir. Bugün eğer Bakü'de insanlar bir ümitsizliğe kapılacaklarsa, ellerini uzatacakları ümit edecekleri şehir burasıdır. Bağdat'ın, Halep’in ümidi İstanbul'dur. Bosna'nın Kosova'nın ümidi İstanbul'dur. Bağdat'ın, Kerkük'ün, Telafer’in ümidi İstanbul'dur. Bugün Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ümidi İstanbul'dur. İstanbul, medeniyetimizin başkentidir. Bu medeniyetimizin değerlerinden anlamayanlara, Süleymaniye'den anlamayanlara, Eyüpsultan'ı içselleştiremeyenler, onun bu şehrin manevi sahibi olduğunu bilmeyenlere, Fatih'i bilmeyenlere İstanbul teslim edilirse sonra eyvah para etmez. Biz bu olanların hepsini gördük. Bunu bir daha yaşamak ve tattırmak isteyenlere fırsat vermemek gerekir."

Vatandaşlardan, Türkiye'nin güvenliği ve huzuru için kendilerinden hesap sormalarını isteyen Soylu, bugün İstanbul'da insanların güven içerisinde yaşadığını kaydetti.