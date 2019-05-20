Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,, Tantavi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında Trabzonlularla bir araya geldi.

Gecenin bir vaktinde vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Soylu, bir sofra etrafında sürekli birlikte olma temennisinde bulundu.

Soylu, Türkiye'nin ve milletin büyük sınavlardan geçtiğini belirterek, "300 yıl gerileme dönemini yaşadık. Ne zaman başımızı yukarı kaldırsak başımıza vurdular. Birçok sıkıtılar yaşadık. Bugün Türkiye hangi meselelerle karşı karşıyaysa aynı meselelerle karşı karşıya kalacak. Yaşanılan bütün olayların tamamının tarihin her anında bire bir kopyasını yaşadık." diye konuştu.

Bu milletin misyonunun farklı olduğunu aktaran Soylu, milletin sahip olduğu ahlak, medeniyet ve adaletin bu misyonu belirlediğini söyledi.

'BAŞIMIZA NE GELİYORSA...'

Soylu, milletin güçlü bir misyona sahip olduğunu yineleyerek, "Anadolu'yu haritadan çıkarın doğu ve batı diye bir kavram kalmaz. Doğu doğuluğunu batı da batılığını kaybeder. Bu millet büyük bir zenginliğe sahiptir. Başımıza ne geliyorsa bundan kaynaklıdır." dedi.