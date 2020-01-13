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  4. Süleyman Soylu'dan Kadir İnanır'a 'Devran' tepkisi! 'Eksik yapmışsınız Kadir efendi'

Süleyman Soylu'dan Kadir İnanır'a 'Devran' tepkisi! 'Eksik yapmışsınız Kadir efendi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 00:02 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izleyenleri sert sözlerle eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadir İnanır'a özellikle tepki gösterdi. Soylu, "Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan Kadir İnanır'a 'Devran' tepkisi! 'Eksik yapmışsınız Kadir efendi'

Bakan Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Tiyatroya gitmenin kabahat olmadığını ifade eden Soylu, "Hatta herkes, hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeliyiz. Çocuklarımızı daha fazla tiyatroya göndermeliyiz. Ama gittikleri tiyatro, bu ülkenin insanını acıtan, bizim bir yerlere ulaşmamızı istemeyenler tarafından oluşturulan bir tiyatro." dedi.

Kobani olaylarını hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

'EKSİK YAPMIŞSINIZ KADİR EFENDİ'

"Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil."

CHP DE PAYLAŞTI

Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gidenler arasında Canan Kaftancıoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Kadir İnanır, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

devran

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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş Kadir İnanır Devran tiyatro CHP

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