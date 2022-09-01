Süleyman Soylu'dan karakol basıp polis yumruklayan AK Partili Hakan Korkmaz hakkında açıklama

Kayseri'de AK Parti'nin Tomarza İlçe Gençlik Kolları Hakan Korkmaz ile beraberindeki kişiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü basıp polis Fahri Ç.’nin burnunu kırdı. Kayseri Valiliği, Korkmaz’ın tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru, doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiçbir suretle ve hiçbir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

"OLAYIN HER TARAFINA BAKIYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise olay hakkında şöyle konuştu:

"Dün akşam itibarıyla olayı öğrendim ve valimizle konuştum. O olayla ilgili hemen gereken yapıldı ve tutuklandı. Biz olayın her tarafına bakıyoruz. Bizim için olayın kanunlara uygunluğu önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zamanda olmadığı kadar bugün güçlüdür"

OLAY NASIL OLDU?

Dün öğle saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir işlem için giden Hakan Korkmaz’a kapıdaki görevli polis memuru Fahri Ç. kimliğini sordu. Bu gelişme üzerine Hakan Korkmaz “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, beni nasıl tanımazsın?” dedi.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRIP POLİSE SALDIRDI

Polis memurunun kimliği göstermeden içeriye giremeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Korkmaz, Emniyet’e 4 arkadaşını çağırdı. Sonrasında kapıda görevli polis memurlarına saldıran grup polis memuru Fahri Ç.’yi darp ederek burnunu kırdı. Olay sonrası gözaltına saldırganlardan AK Parti Tomarza Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

