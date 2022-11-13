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Süleyman Soylu’dan Lütfü Türkkan’a çok sert tepki! 'Aşağılık, fersude, hırsız...'

13.11.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kendisine yönelik "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" paylaşımına çok sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, Türkkan'a "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" diye yanıt verdi.

Süleyman Soylu’dan Lütfü Türkkan’a çok sert tepki! 'Aşağılık, fersude, hırsız...'

Türkiye genelinde dün, 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57’de "çök kapan tutun" tatbikatı yapıldı.

'BU KAFA ÇÖKMEKLE KURTULUR MU?'

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun deprem tatbikatında "çök kapan tutun" hareketi yaptığı anların fotoğrafıyla bir paylaşım yaptı. Türkkan paylaşımında, "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" açıklamasında bulundu.

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'AŞAĞILIK, FERSUDE, HIRSIZ...'

Bakan Süleyman Soylu, Lütfü Türkkan’ın bu paylaşımına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Şehit ailesine küfreden aşağılık, geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

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İHA

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Lütfü Türkkan Süleyman Soylu

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